A San Giovanni Lupatoto riparte il Centro per la Famiglia del progetto Family+

Il Comune di San Giovanni Lupatoto si prepara a riaprire in sicurezza gli spazi del Centro per la Famiglia di Ca' Sorio con le attività per famiglie con bambini e bambine da 0 a 7 anni.

I posti sono limitati e ci si può iscrivere entro il 10 novembre. Inoltre, per le famiglie lupatotine il contributo di partecipazione è ridotto.

QUI sono riportate tutte le attività del Centro per la Famiglia di Ca' Sorio con le modalità di iscrizione.

Il centro fa parte del progetto Family+, realizzato dal Comune di San Giovanni Lupatoto (con Aribandus Cooperativa Sociale Onlus, Associazione Mine Vaganti, Centro Servizi Educativi) grazie anche al sostegno di Fondazione Cariverona nell’ambito del bando Welfare&Famiglia.