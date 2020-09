Una domenica tutta dedicata alle famiglie con il Family Happening

Torna il Family Happening, anche se in versione ridotta e in uno spazio contingentato. Domani, 27 settembre, al Centro Monsignor Carraro e nell'area davanti a Corte Molon, si terrà la sedicesima giornata dedicata alle famiglie. Dalle 10 alle 19 attività e intrattenimento per tutti, nel rispetto del distanziamento e delle misure anti-Covid. Slogan dell'evento sarà «Ripartiamo dalla gioia?», una domanda che suona come un invito.

La giornata si aprirà alle 10 con la Santa Messa celebrata dal vescovo Giuseppe Zenti sul prato di calcio del Centro Carraro. Seguiranno, dalle 15, le testimonianze di gruppi familiari, associazioni, anziani, studenti e bambini sulle esperienze vissute durante il lockdown. Negli spazi antistanti Corte Molon, invece, dalle 12, sarà possibile pranzare al sacco e partecipare a giochi, attività e intrattenimento. L’area sarà attrezzata con gazebo distanziati l’uno dall’altro.

L’iniziativa, organizzata dall’associazione Family Happening, è patrocinata dal Comune di Verona, dalla Consulta Comunale per la Famiglia e dal Centro di Servizio per il Volontariato.

«Ripartiamo dalle famiglie e con le famiglie che, in questi mesi, hanno dovuto affrontare tante difficoltà - ha detto il sindaco Federico Sboarina - In questo contesto storico e dopo il periodo complicato vissuto, è necessario tornare a vivere, seppur secondo una nuova normalità. Abbiamo riacceso la musica in Arena, lo sport con i grandi eventi e, soprattutto, siamo riusciti a riaprire le scuole, nonostante le problematiche quotidiane. Ora è giusto festeggiare insieme, nel rispetto, ovviamente, di tutte le misure e i protocolli che garantiscono la nostra salute. Ringrazio gli organizzatori perché realizzare un evento oggi è ancora più complicato del solito».

«Una città che si stringe, che dimostra di essere comunità e di voler ripartire - ha aggiunto l'assessore Daniela Maellare - Questo sarà il Family Happening 2020. La volontà primaria è quella di restituire un po’ di normalità ai nostri bambini e alle famiglie, dopo mesi davvero difficili. I genitori hanno dovuto affrontare la chiusura delle scuole, ma anche nuove regole, restrizioni, così come la perdita di tanti posti di lavoro. Regalare una giornata di gioia alla città è un atto di grande generosità».