Gita fuori porta a sorpresa e lancio delle colombe di pace per mamme e bimbi ucraini ospiti a Verona

Due colombe liberate nel cielo di Verona, e in pochi secondi il pensiero vola oltre confine, a chi è rimasto in guerra. Questa mattina mamme e bambini ucraini, da qualche settimana in città ospiti del Comune di Verona, sono stati protagonisti di una inaspettata gita fuori porta. Un regalo per l’imminente Pasqua, qualche ora spensierata nel verde delle colline scaligere. Con un gesto simbolico a ribadire un messaggio di pace e fratellanza.

All’Azienda Agricola Vaccarella, sopra ad Avesa, sono state aperte le uova di cioccolato e la merenda è stata servita, compresa di pane e olio fatti in casa. Una sorpresa che il sindaco Federico Sboarina e l’assessore Francesca Toffali, insieme alla titolare dell’azienda, hanno voluto fare al gruppo. Presenti anche i consiglieri Daniele Perbellini e Roberto Simeoni, che si sono occupati del trasporto.

«Abbiamo voluto liberare nel cielo due colombe, simbolo di pace, lanciando un messaggio di speranza per queste famiglie e per il mondo intero - ha detto il sindaco scaligero Federico Sboarina -. Visto l’avvicinarsi della Pasqua, abbiamo desiderato regalare un momento di serenità alle mamme e ai bambini che ospitiamo, farle sentire ben accolte e parte di una comunità. Per loro è stata sicuramente una giornata speciale».

L'ass. Francesca Toffali ha aggiunto: «Mentre salivamo in collina, ad ogni tornante c’era un’esclamazione di entusiasmo davanti alla bellezza di Verona dall’alto. Siamo felici di aver regalato a mamme e bimbi qualche ora di spensieratezza, immersa nella natura. Loro erano felici di poter stare all’aria aperta, nel verde», ha concluso l'ass. Toffali.