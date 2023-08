Famiglie con minori in gita in Trentino Alto Adige grazie al Comune di Verona: le mete in programma e come iscriversi

A Riva del Garda, Rovereto, sull’altopiano del Renon e a Bolzano in visita al Mart, a scoprire la storia di Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio, o per ammirare il suggestivo panorama con un viaggio in cabinovia. Due giornate che coniugano svago e didattica proposte dal settore Turismo Sociale per offrire alle famiglie residenti nel Comune di Verona con almeno un figlio minorenne, un’esperienza coinvolgente immersi nella natura e nelle tradizioni del Trentino alto Adige. In programma, oltre alla possibilità di trascorrere piacevoli momenti in compagnia all’aria aperta, ci saranno visite a musei e località di grande interesse storico-culturale adatte a grandi e bambini.

Riva del Garda e Rovereto

La prima gita sarà sabato 14 ottobre a Riva del Garda e Rovereto. Si parte con la visita guidata alla centrale idroelettrica di Riva del Garda, alla scoperta del ciclo dell’acqua e delle tecnologie all’avanguardia utilizzate per generare energia pulita e rinnovabile attraverso la sua forza. Dopo una sosta per il pranzo, si proseguirà con la visita guidata al Mart di Rovereto, dove ci sarà la possibilità di entrare in contatto in modo giocoso e coinvolgente con i vari linguaggi dell’arte moderna e contemporanea.

Il prezzo è di 45 euro per gli adulti, 15 euro per i minori con anche riduzioni con Isee. La quota comprende il trasporto in pullman GT, l’ingresso e visita guidata alla centrale idroelettrica di Riva del Garda, l’ingresso e visita guidata al Mart di Rovereto con auricolari.

Altopiano del Renon e Bolzano

Il secondo appuntamento sarà sabato 2 dicembre, con una gita all’Altopiano del Renon e Bolzano. Ad aprire la giornata sarà un viaggio in cabinovia panoramica per Soprabolzano, dove ci sarà la possibilità di ammirare dall’alto il territorio, proseguendo con il trenino del Renon fino a Collalbo e con la visita alle Piramidi di Terra. Dopo una sosta per il pranzo, si proseguirà con la visita guidata al Museo archeologico dell’Alto Adige a Bolzano, dove i visitatori potranno vedere Ötzi, l’uomo venuto dal ghiaccio e conoscerne la sua storia.

Il prezzo è di 45 euro per gli adulti, 15 euro per i minori con anche riduzioni con Isee. La quota comprende il trasporto in pullman GT, la cabinovia da Bolzano a Soprabolzano, il trenino del Renon, l’ingresso e visita guidata al Museo Archeologico dell’Alto Adige di Bolzano con auricolari.

Informazioni e contatti

È possibile iscriversi inviando una email con il modulo allegato all’indirizzo vacanzefamiglie@comune.verona.it, da lunedì 28 agosto per la gita a Riva del Garda e Rovereto e da venerdì 3 novembre per quella a Bolzano a partire dalle 7.

Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio Turismo Sociale chiamando i numeri 045 8078637 – 8078635, scrivendo una email a vacanzefamiglie@comune.verona.it o visitando la pagina www.comune.verona.it/ turismosociale.