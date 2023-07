Tommasi incontra Famiglie Arcobaleno e apre alla registrazione dei figli

Il Comune di Verona ha aperto le porte alle coppie e ai figli dell'associazione Famiglie Arcobaleno, i cui rappresentanti potranno far parte anche della Consulta comunale della famiglia.

Ieri, 4 luglio, nella Sala Arazzi di Palazzo Barbieri, il sindaco Damiano Tommasi ha incontrato una decina di genitori che con i propri figli fanno parte dell’associazione Famiglie Arcobaleno. Il confronto è stato un'opportunità di ascolto, di dialogo e di conoscenza reciproca molto apprezzata dall’associazione, la quale ha sottolineato la percezione di un cambiamento culturale al quale il Comune sta contribuendo.

Attualmente a Verona non risultano richieste di registrazioni e di trascrizioni all’attenzione del competente ufficio dello Stato Civile. Un argomento che è stato affrontato anche ieri con Tommasi dalle famiglie arcobaleno, le quali si battono per la registrazione e la trascrizione dei figli di coppie omogenitoriali.

Le istanze che dovessero arrivare saranno gestite dal sindaco, che valuterà le diverse situazioni. Intanto, però, Tommasi ha ribadito che «nell'attuale vuoto normativo è prioritario tutelare i diritti dei bambini e delle bambine che dovranno essere trascritti e registrati con la maggior tutela possibile».

All'incontro hanno partecipato insieme a Tommasi anche l'assessore alla pari opportunità Jacopo Buffolo ed i consiglieri e le consigliere comunali di maggioranza Alessia Rotta, Annamaria Molino, Paola Poli, Jessica Cugini, Beatrice Verzè, Giacomo Piva, Chiara Stella e Veronica Atitsogbe.

«Continua l'impegno del Comune per rendere Verona una città sempre più inclusiva - ha dichiarato Verzè, insieme ai consiglieri di Traguardi Giacomo Cona e Pietro Trincanato - Un altro passo avanti verso questa direzione è stato fatto di recente con l'apertura della Consulta comunale della famiglia anche ai rappresentanti delle famiglie arcobaleno, che per la prima volta hanno voce in capitolo all'interno di questo organismo propositivo e consultivo sulle problematiche familiari. La necessità, ora, è proseguire su questa strada con l'atto dovuto di dare riconoscimento ai bambini e alle bambine con due mamme e due papà che ogni giorno vanno a scuola, giocano nei parchi gioco e nei campi sportivi, frequentano corsi e attività come tutti i loro coetanei, senza avere però gli stessi diritti».

«Dopo l’ingresso delle Famiglie Arcobaleno nella Consulta delle Famiglie di Verona, riteniamo importante anche questo incontro tra una nutrita rappresentanza delle Famiglie Arcobaleno e il sindaco Damiano Tommasi - ha aggiunto la consigliera Cugini - Si è ritenuto necessario organizzare un incontro con alcune di queste madri, padri, figlie e figli che abitano sul nostro territorio, per ascoltarne e accoglierne la preoccupazione che abita questo tempo. La rettifica anagrafica ha infatti conseguenze importanti sulla vita quotidiana di questi nuclei famigliari. Il depennamento di un genitore porta con sé anche un forte impatto identitario e affettivo. Ed esprimiamo soddisfazione rispetto alla scelta del nostro sindaco di voler procedere alla trascrizione degli atti di nascita delle coppie omogenitoriali. Abbiamo un diritto di famiglia fermo agli Anni Settanta, riteniamo che un’amministrazione debba tutelare innanzitutto l’interesse delle bambine, dei bambini e dei loro diritti fondamentali, evitando discriminazioni, superando vuoti normativi e perseguendo i valori costituzionali».

Ed anche i rappresentanti di +Europa hanno partecipato all'incontro di ieri. E Anna Lisa Nalin ed Enrico Migliaccio hanno così commentato: «Il punto fondamentale è che non importa dove e come siano nati questi bambini. C’è un vuoto normativo che va colmato e non è colpa dei sindaci. Con il Governo Meloni si sta assistendo ad una vera e propria persecuzione verso la comunità Lgbtq+, mentre noi auspichiamo che anche a Verona non prevalga la logica della invisibilità ma che si trovi il modo di trascrivere e registrare i figli arcobaleno e si solleciti il Parlamento a legiferare al più presto in nome dell'interesse preminente del minore».

Ma di fronte all'ipotesi di una trascrizione anagrafica dei figli delle famiglie arcobaleno si è già alzato l'avvertimento di Matteo Castagna, del circolo Christus Rex-Traditio, il quale è pronto a presentare un esposto alla procura di Verona se Tommasi dovesse registrare dei bimbi come figli di due madri o di due padri.