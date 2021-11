Falsi tecnici per controllo qualità, Acque Veronesi: «Attenzione alle truffe»

«Attenzione alle truffe». L'avvertimento è stato diffuso oggi, 11 novembre, da Acque Veronesi. All'azienda è stato segnalato che un presunto tecnico si sta presentando nelle abitazioni con la scusa di verifiche sulla qualità dell'acqua o per proporre la vendita di purificatori o filtri per i rubinetti. È un uomo di giovane età, con capelli scuri e con un tesserino che in realtà è falso.

Le raccomandazioni di Acque Veronesi sono di avvisare soprattutto anziani, di non accettare mai qualsiasi richiesta simile e di avvisare le forze dell'ordine.