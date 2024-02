Falsi tecnici di Acque Veronesi segnalati a Legnago: l'allerta di Comune e società

Da alcuni cittadini di Legnago sono state inoltrate ad Acque Veronesi segnalazioni in merito a persone che si dichiarano tecnici del gestore idrico, i quali chiedono di entrare nelle case per effettuare verifiche sulla qualità dell’acqua.

Acque Veronesi e l’amministrazione Comunale di Legnago informano che i dipendenti della società non effettuano queste attività all’interno delle abitazioni, non possono chiedere o restituire denaro, non possono chiedere di visionare fatture, non possono chiedere firme e non sono autorizzati ad entrare nelle case per fare prelievi e controlli.

In caso di dubbio, è sempre consigliabile chiamare il Servizio Clienti di Acque Veronesi (800735300 da cellulare, 045-2212999 da rete mobile) per verificare l’identità del letturista prima di consentirgli di accedere alla proprietà privata.

Se non dovesse essere un tecnico di Acque Veronesi e non è previsto alcun intervento programmato, chiamare le forze dell’ordine.