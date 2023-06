Nuovo stadio, dichiarato il fallimento della società Nuova Arena di Verona

Il tribunale di Verona ha dichiarato il fallimento di Nuova Arena di Verona, la società che aveva proposto di realizzare il nuovo stadio della città, quello che avrebbe dovuto sostituire il Bentegodi.

L'impianto si sarebbe dovuto chiamare Nuova Arena Stadium, la sua capienza sarebbe stata di 30mila posti ed il progetto comprendeva anche la costruzione di parcheggi, bar, ristoranti ed anche un albergo. Il costo complessivo era stato stimato in 100 milioni di euro, soldi che la Nuova Arena di Verona si era impegnata a reperire attraverso vari finanziamenti. Impegno che però sembrava difficile da portare a termine per una società dal capitale sociale di circa 10mila euro. E così la Nuova Arena di Verona si sarebbe dovuta ingrandire, arrivando ad un capitale da 30 milioni di euro. In questo modo i due titolari, Cesar Octavio Esparza e l'ex giocatore dell'Hellas Verona Thomas Berthold avevano ottenuto la dichiarazione di pubblico interesse al project financing da parte del Comune di Verona.

Il capitale sociale della Nuova Arena di Verona non è però cresciuto e adesso è arrivata la dichiarazione di fallimento, con il tribunale che ha fissato per il prossimo mese di novembre l'esame delle istanze dei creditori. «Si conclude così, in una bolla di sapone, uno dei tanti tormentoni che ha tenuto in scacco un'intera città per quattro anni, tra annunci e promesse che ora si infrangono su un epilogo annunciato - hanno commentato l'assessore Michele Bertucco e la consigliera comunale Jessica Cugini - Più volte abbiamo segnalato l'inconsistenza del piano economico-finanziario e la totale mancanza di presupposti era stata del resto certificata anche dagli uffici comunali».