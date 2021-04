Federalismo demaniale culturale: altri 2 beni storici veronesi diventano proprietà dei comuni

Sono stati ultimati i trasferimenti di proprietà ai Comuni di appartenenza per due beni storici in provincia di Verona. La procedura è quella del federalismo demaniale culturale, che prevede il passaggio a patrimonio comunale di beni per cui vengono sviluppati e sostenuti progetti di recupero e valorizzazione.

Si tratta, in entrambi i casi, di spazi di grande utilità sociale: punti di riferimento sul territorio per i servizi alle famiglie e per le attività culturali e ricreative a disposizione della comunità.



Nel caso dell’, costituito da un fabbricato con estesa area esterna e già oggetto di sostanziosi interventi di recupero da parte del Comune, sono previsti dall’accordo di valorizzazione firmato a dicembre del 2020 , ulteriori interventi di manutenzione straordinaria, per completare la riqualificazione del bene e renderlo fruibile per l’attivazione di mostre, spettacoli e visite scolastiche.Anche l’, secondo l’accordo di valorizzazione del febbraio scorso , manterrà un utilizzo prettamente sociale e comunitario. L’atto di trasferimento al Comune sarà utile a reperire le risorse necessarie per mantenere e incrementare le attività e gli spazi di servizi educativi e culturali dedicati alle famiglie.