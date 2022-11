Comune di Soave vuole acquistare l'ex ospedale. Pressi: «Tempi maturi»

Un'area dismessa da vent'anni, dalla superficie di circa 18mila metri quadri, a ridosso del centro storico e della cinta muraria di Soave. È l'ex ospedale. Una struttura su cui il Comune ha puntato gli occhi da tempo. Ed ora il sindaco Matteo Pressi è intenzionato ad acquistarla in tempi brevi dall'Ulss 9 Scaligera. «I tempi sono maturi e ci sono tutte le condizioni per chiudere la partita in tempi rapidi - ha dichiarato il primo cittadino - C'è grande unità di intenti con il direttore generale dell'Ulss Pietro Girardi, persona di grande professionalità ed equilibrio. Condividiamo un metodo di lavoro basato sull'unica e assoluta necessità di perseguire l'interesse pubblico e cioè l'interesse dei cittadini, nei rispettivi ruoli».

I contatti tra il Comune e l'Ulss per l'acquisto dell'ex ospedale sarebbero iniziati subito dopo la recente vittoria elettorale di Pressi e si sarebbero intensificati nelle ultime settimane, con una serie di incontri a livello tecnico e di interlocuzioni politico-istituzionali a livello regionale.

Nelle prossime settimane dovrebbero essere noti i termini dell'operazione su cui, al momento, viene mantenuto il massimo riserbo. Ma sulle tempistiche dell'accordo il sindaco si dice ottimista: «Stiamo lavorando intensamente su una piattaforma condivisa. La trattativa potrà essere molto breve perché gran parte dei nodi sono stati sciolti in questi ultimi due mesi. I nostri interlocutori dell'Ulss sono stati di grande supporto e noi ci siamo impegnati con grande serietà».

Se l'affare andrà in porto, per l'ex ospedale potrebbe aprirsi un nuovo capitolo che però dovrà necessariamente partire dalla riqualificazione dell'area. «Abbiamo davanti un'occasione irripetibile - ha concluso Pressi - Dicono che dovrei essere più scaramantico ma so quanto ci siamo impegnati in questi mesi, conosco la qualità dei contatti che abbiamo attivato ad ogni livello e mi fido della professionalità dei miei tecnici e di quelli dell'Ulss. Quindi l'obiettivo non può che essere vicino».