In città al via "èVRgreen Week", una settimana di eventi dedicati al tema della sostenibilità

Dal 3 al 9 giugno Verona si popola di eventi: tutta la città sarà coinvolta nella èVRgreen Week, una settimana all’insegna della sostenibilità ricchissima di eventi diffusi sul territorio promossa da Università di Verona, dal Comune di Verona e dall’Università di Padova con il sostegno di Agsm Aim. Tavole rotonde, seminari, dialoghi e aperitivi con esperti saranno occasioni per approfondire tematiche interessanti e attuali, mentre attività pratiche come laboratori e workshop coinvolgeranno bimbi e adulti in svariate esperienze, dal benessere personale al riciclo. Non mancheranno eventi teatrali, musica, mostre e installazioni e sarà ricca l’offerta di attività sportive - passeggiate, escursioni e pratiche di Yoga - e ricreative, come le feste ecologiche in diversi quartieri.

Lo sfondo della èVRgreen Week è l’intera città, da Veronetta a Montorio, dal centro storico al quartiere Golosine, tutti gli ambienti cittadini si animeranno: parchi pubblici, teatri, spazi dei poli universitari, piazze e strade saranno il teatro della settimana di eventi, riflettendo la centralità di tutta Verona nel progetto di miglioramento urbano. Un’opportunità per la cittadinanza di vivere e conoscere appieno i propri spazi, per formare una comunità consapevole e attiva.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto èVRgreen: l’obiettivo è il monitoraggio e il miglioramento delle infrastrutture verdi della città con i loro servizi ecosistemici, attraverso un piano triennale che partirà da un’accurata ricerca scientifica sulle condizioni attuali per poi proporre strategie e interventi di contrasto ai cambiamenti climatici. Il coinvolgimento della cittadinanza è essenziale, a partire dalle azioni di citizen science previste fin dalle prime fasi per la raccolta dei dati scientifici. Durante la èVRgreen Week saranno numerosi i momenti di sensibilizzazione e informazione, ma anche le attività sportive, culturali e ludiche: l’iniziativa è rivolta a tutte le persone e a tutte le età.

La manifestazione è stata inaugurata sabato 1giugno alle 18 nel parco del Bastione delle Maddalene con l’apertura della mostra “Voci dalle Oasi”, installazione artistica itinerante promossa da 3Bee, la nature tech company che sviluppa tecnologie per il monitoraggio, la tutela e la rigenerazione della biodiversità, composta da 20 pannelli che raffigurano le gigantografie di alcuni insetti impollinatori, preziosi custodi della biodiversità, di cui potremmo non ascoltare più il buzz tra qualche tempo.

L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa a Palazzo Giuliari alla presenza di Matteo Nicolini, referente del rettore alla Sostenibilità ambientale, Tommaso Ferrari assessore alla Transizione ecologica e ambiente e Linda Avesani docente del dipartimento di Biotecnologie e responsabile scientifica del progetto. Presenti anche le e i rappresentanti di alcuni dei partner e delle associazioni coinvolti.

