Un lungo fine settimana dedicato alla sostenibilità ambientale con "èVRgreen Week"

Lo sfondo della èVRgreen Week è l’intera città: da Veronetta a Montorio, dal centro storico al quartiere Golosine. Un’opportunità per la cittadinanza di vivere e conoscere appieno i propri spazi, per formare una comunità consapevole e attiva per il miglioramento delle infrastrutture verdi della città con i loro servizi eco sistemici. Una manifestazione promossa da Università di Verona, dal Comune di Verona e dall’Università di Padova con il sostegno di Agsm Aim.

Il programma

Giovedì 6 giugno

Alle 18, Corte Ovest – Polo Santa Marta, via Cantarane 24, l’evento ‘Ubi apis ibi salus. Api e monitoraggio ambientale’. L’entomologo Paolo Fontana, ricercatore alla Fondazione Edmund Mach e presidente della World Biodiversity Association e Linda Avesani, docente di Genetica agraria, affronteranno i temi legati al mondo delle api e alla loro importanza per la sostenibilità anche in ambiente urbano.

Alle 19, Agri-Parco Villa Are, scopri l’agri-Parco bene comune. Passeggiata naturalistica nel Parco con Riccardo Colato, per parlare del progetto dei nidi artificiali. La serata sarà occasione anche per illustrare le progettualità per vivere l’agriparco durante l’estate come spazio comunale aperto a tutti.

Venerdì 7 giugno

Alle 18, accademia di Agricoltura Scienze e Lettere - via Leoncino, 6, ‘Storie di alberi e di uomini’. Reading con Margherita Sciarretta (voce e testi), Sbibu (electrorganic percussion) e Guillermo Gonzales (impro vocale ed elettronica).

Alle 17, agri-Parco Villa Are - via Torricelle 6, ‘Passeggiata a riconoscere erbe tra i prati dell’agri-Parco Villa Are’. Una passeggiata, tra i colori e i profumi del prato, per scoprire la biodiversità che ci circonda e recuperare ricette, tradizioni, sapori e saperi del nostro recente passato.

Alle 18, agri-Parco Villa Are - via Torricelle 6, ‘Aperitivo nell’orto. Agricoltura sostenibile e sfide per il futuro’. Conversazione a più voci sul futuro dell’agricoltura in un’ottica di sviluppo sostenibile con la Prof. ssa Linda Avesani, Prof.ssa Anita Zamboni e Prof.ssa Sara Zenoni, Università di Verona, Dip di Biotecnologie. I partecipanti potranno assaggiare alcuni dei prodotti dell’azienda agricola e fare un tour guidato tra l’orto, il vigneto e gli olivi secolari.

Alle 18, Ammazzacaffè - Vicolo Volto Cittadella, 12/A, ‘Rischi macro-finanziari legati alla crisi climatica’. Conferenza-incontro con il prof. Enrico Maria Turco dell’Università Cattolica di Milano sulle conseguenze macro-finanziarie della perdita di biodiversità.

Alle 18, Auditorium Saval - Via Marin Faliero 77, ‘Il Regolamento del Verde: questo sconosciuto’. Incontro a più voci sul Regolamento e il Piano del verde pubblico e privato, sulle norme e la loro applicazione.

Sabato 8 giugno

Alle 9, Giarol Grande, ‘Orto dei bambini, laboratorio sul riciclo e Yoga sul prato’.

Alle 9, Edicola storica in piazzetta santa Toscana, ‘Camminata ecologica’. Passeggiata ecologica di pulizia del quartiere con i volontari di cittadinanza attiva VR; sensibilizzando le persone al rispetto dell’ambiente.

Alle 9, Batteria di Scarpa. Salita Santo Sepolcro, ‘Le mura come corridoi ecologici’. Conoscere l’utilità dei corridoi ecologici per la biodiversità nell’ottica della costruzione di un tessuto cittadino permeabile e compenetrato alla natura. Inizieremo con un momento di formazione frontale per capire cos’è un corridoio ecologico e come le Mura Magistrali di Verona ne siano un perfetto esempio.

Alle 9, Villa Buri - Via Bernini Buri, 99, ‘L’impronta ecologica: scopri la tua e quella degli altri’. Mattinata di formazione, a cura di Valeria Schiavoni, focalizzata sul concetto di impronta ecologica, che verrà approfondito secondo un doppio indicatore: la misurazione individuale dell’impronta ecologica e la misurazione di quella Nazionale, che sarà poi paragonata a quella delle altre Nazioni del mondo.

Alle 10, Agri-Parco Villa Are - via Torricelle 6, “Introduzione al metodo Sahaja Yoga ed esperienza pratica della meditazione con attenzione sulla Madre Terra”.

Alle 10, Montorio – Partenza dalla Chiesa Vecchia (laghetto Squarà), ‘Le acque di Montorio: storia, economia e natura’. Visita guidata alle acque di Montorio illustrando aspetti naturalistici storico economici e sociali a cura del Comitato e con il supporto della dott.ssa Arianna Spada, collaboratrice del Museo di Storia Naturale di Verona

Alle 17, Giardini di Piazza Indipendenza, ‘Un sogno possibile’. Lettura di alcuni brani tratti dal libro “L’uomo che piantava alberi” di Jean Giono accompagnata da un sottofondo musicale di chitarra.

Domenica 9 giugno

Alle 9.30, Giardini di Piazza Indipendenza, ‘Banchetto WWF e visite guidate agli alberi del centro storico’.

Alle 10, Agri-Parco Villa Are - via Torricelle 6, ‘Mostra fotografica e laboratori per bambini sul riciclo’.

Alle 10, Parco Santa Teresa, ‘Riscopriamo la natura al Parco Santa Teresa’.

Alle 10, via Prati – Quartiere Ponte Crencano, ‘Vivere via Prati, una strada di parole, immagini, cibo e giochi’.

Alle 10.30, Galleria XX Settembre, ‘Tempo Cool e Siori’. Viaggio nel clima di Verona grazie a dati personali di Massimiliano Veronesi, raccolti tramite la propria stazione meteorologica di Cadidavid.

