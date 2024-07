Cultura per rinfrescarsi la mente: tutte le iniziative estive promosse dalla Biblioteca civica di Verona

Il caldo estivo non ferma l’attività delle biblioteche che anche durante l’estate offrono numerose attività da non perdere per tenere allenati i giovani lettori. Summer Books Ideas è il progetto dedicato ai più piccoli, con proposte di lettura estive divise per classi scolastiche dalla I alla V primaria e una fascia specifica per ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Una volta conclusa la lettura, i giovani lettori possono partecipare al Giocalettura d'estate con la Bibliolimpiade: basta ritirare la cartolina presso la biblioteca preferita, portarla con sé durante le vacanze e segnare le sfide completate. Alla fine dell'estate, la cartolina andrà riconsegnata in biblioteca con una dedica speciale. A breve partirà la proposta Viaggio del mondo in 80 libri, realizzata grazie al supporto dei ragazzi del Servizio Civile Universale. Gli utenti delle biblioteche potranno scoprire "pacchetti" di libri di narrativa dedicati a varie mete turistiche.

Eventi in Biblioteca Civica

Fino a fine agosto, la Biblioteca Civica ospita due mostre di grande rilievo. Nelle vetrine di Via Cappello della Biblioteca Ragazzi sono esposti i progetti di Disegnare il futuro, in collaborazione con Fondazione San Zeno. Il progetto "Disegnare il futuro" opera da nove anni a Verona e provincia, offrendo un'educazione dinamica che favorisce lo sviluppo personale degli allievi, in linea con i principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

L'iniziativa mira a garantire inclusione sociale e un'istruzione di alta qualità per tutti gli studenti, potenziando competenze per la vita e promuovendo metodologie didattiche attive e inclusive. La mostra è concepita con l'obiettivo di valorizzare le opere realizzate dagli studenti delle classi “Disegnare Il Futuro” di alcune scuole primarie e secondarie degli istituti comprensivi della rete: IC 5 Santa Lucia, IC 19 Santa Croce, IC Stadio Borgo Milano, IC Madonna di Campagna, IC Bardolino capofila della rete Disegnare Il Futuro. In Protomoteca, invece, sono visibili i libri dell'Officina Chimerea di Gino Castiglioni e Alessandro Corubolo, pubblicati al torchio dal 1960 al 2023.

Tra gli eventi per promuovere la lettura, si segnala l'incontro di martedì 30 luglio alle 20.45 nel Chiostro della Biblioteca Civica, in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Verona. Simonetta Bitasi, professionista della lettura attiva sui social come “lettore_ambulante”, presenterà i libri e gli autori della prossima edizione del Festivaletteratura di Mantova.

After Juliet

Infine, si segnala l'iniziativa letteraria "After Juliet", ideata dall'Estate Teatrale Veronese – Comune di Verona e dal Club di Giulietta. Gli aspiranti scrittori sono invitati a cimentarsi in un racconto breve che inizi dove finisce la celebre vicenda di Shakespeare, con una sensibilità contemporanea. Il Club di Giulietta selezionerà tre elaborati che verranno premiati al Teatro Romano il 18 luglio. Per la serata saranno messi a disposizione di coloro che usufruiscono dei servizi delle biblioteche comunali alcuni coupon, già disponibili al desk di accoglienza della Biblioteca, per biglietti omaggio e a prezzo ridotto.