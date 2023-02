Arrivato ok dal Ministero: l'Arena può ospitare l'esordio dell'Italia all'Eurovolley

Nella sera di Ferragosto, le campionesse europee in carica di pallavolo potrebbero esordire in un campo da gioco mai calcato prima: l'Arena di Verona. L'Italia è infatti uno dei paesi ospitati del prossimo campionato europeo di volley femminile. E Verona è una delle città dove le azzurre affronteranno le avversarie del Girone B. La prima sfida è in programma alle 20 del 15 agosto contro la Romania e ieri, 6 febbraio, il Ministero della Cultura ha comunicato il nulla osta a disputare l'evento sportivo nell'anfiteatro di Piazza Bra. Un anfiteatro che la prossima estate sarà già al centro dell'attenzione per il centenario del festival lirico e che ora dovrà essere pronto ad ospitare anche un evento sportivo di livello continentale.

Il Comune di Verona ha fatto dunque partire l'organizzazione della partita inaugurale del campionato europeo femminile di volley in Arena. Un'organizzazione partita subito dopo aver avuto la deroga ministeriale all'utilizzo del monumento per una manifestazione sportiva. Deroga necessaria, visto l'accordo sottoscritto nel 2013 per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione dell'anfiteatro, e concessa solo per l'evento del prossimo 15 agosto. Anche se il Comune vorrebbe modificare l'attuale regolamento per aprire alla possibilità di organizzare eventi sportivi in Arena.

«Ora l’obiettivo è portare a compimento l'evento - ha commentato il sindaco Damiano Tommasi - Sarà un percorso lungo durante il quale sarà necessario lavorare insieme per la buona riuscita della manifestazione. Si apre una sfida culturale che vede l’anfiteatro luogo non solo della lirica e della musica ma anche dello sport, anche in vista delle Olimpiadi 2026».

Questa deroga rappresenta un primo imprescindibile passaggio ed è stata accompagnata anche dal parere favorevole espresso dal Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena. Ora gli organizzatori dovranno proporre un progetto completo di elaborati grafici e descrittivi relativo all’allestimento delle strutture necessarie alla manifestazione, nonché alle modalità di montaggio e smontaggio delle stesse. E il tutto dovrà essere condiviso con il Ministero per le valutazioni tecniche.

Con questo evento, Verona tornerà ad ospitare nuovamente una competizione sportiva internazionale in Arena. Sono infatti passati 35 anni dall’ultimo evento agonistico svoltosi all’interno dell’anfiteatro, la partita di pallavolo del 23 maggio 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Ora la magia si ripeterà con il match tra Italia e Romania.