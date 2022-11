Il grande sport torna in Arena: a Ferragosto la partita inaugurale degli Europei di volley

L'ultimo evento agonistico si svolse quasi 35 anni fa, con la partita di pallavolo del 23 maggio 1988 tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Ora Verona è pronta per ospitare nuovamente una competizione sportiva internazionale in Arena, grazie ad un impegno corale.

La partita inaugurale del Campionato Europeo femminile di Pallavolo 2023 si svolgerà infatti a Verona il 15 agosto all’interno del nostro anfiteatro. Il Comune scaligero ha accolto la richiesta della Federazione italiana di Pallavolo che negli anni scorsi si era mossa in tal senso: dalla sfida USA-URSS non ci sono più state manifestazioni agonistiche in quanto non autorizzate.

«Un risultato frutto di un importante lavoro di squadra, che nei mesi scorsi ha visto l'impegno di più soggetti muoversi compatti nella stessa direzione, sono felice del risultato - commenta il sindaco Damiano Tommasi -. Tutto ciò è stato possibile grazie alla collaborazione del Ministero della Cultura, del Ministero dello Sport, del Sottosegretario Gianmarco Mazzi e del Soprintendente Vincenzo Tinè, di Cecilia Gasdia, Sovrintendente della Fondazione Arena, che hanno contribuito alla programmazione di questo importante appuntamento sportivo internazionale, nel mezzo di una stagione lirica altrettanto importante, quella del centenario. Ringrazio il Presidente del Coni Giovanni Malagò, Il Presidente della Federazione Nazionale Pallavolo Giuseppe Manfredi e Stefano Bianchini presidente del comitato territoriale FIPAV per aver insistito in tale direzione. Il 15 agosto avrà quindi inizio il percorso che ci accompagnerà fino alle Olimpiadi 2026, dove l’Arena ospiterà la cerimonia conclusiva dei Giochi olimpici. Sport e Arena un connubio che non può che entusiasmare».

Nel pomeriggio di mercoledì, a Napoli, sono stati sorteggiati i gironi della competizione, con le Azzurre inserite nella Pool B insieme a Romania, Bulgaria, Croazia, Bosnia Erzegovina e Svizzera