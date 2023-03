Verona si candida per ospitare gli Europei di calcio nel 2032, Tommasi: «Un’occasione unica di promozione della città»

La città di Verona potrebbe ospitare i Campionati Europei di calcio nel 2032 e nei prossimi giorni presenterà ufficialmente la propria candidatura. Secondo quanto riportato dal Comune in una nota, lo ha deliberato la Giunta nel corso dell’ultima seduta, durante la quale sono stati approvati i documenti da inviare alla Federazione Italiana Giuoco Calcio. Come ricordato sempre nella nota di Palazzo Barbieri, «nei mesi scorsi la Figc ha ufficializzato l’intenzione di candidare l’Italia ad accogliere le competizioni di Uefa Euro 2032 coinvolgendo queste città italiane e i rispettivi stadi: Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze, Torino e Verona». Entro fine mese la Figc dovrà quindi indicare le dieci città scelte tra le undici candidate.

Bisognerà invece aspettare i giorni tra settembre e ottobre per sapere se l’Italia ospiterà effettivamente la manifestazione in cui 24 tra le più prestigiose squadre nazionali di calcio d’Europa si contenderanno il titolo. Il campionato si giocherà tra giugno e luglio 2032. Entro il 15 marzo, il Comune di Verona spiega che dovrà presentare alla Figc «il dossier finale (Final Bid Dossier), con un focus su aspetti legali ed eventuali approfondimenti». Il dossier, secondo quanto si apprende, prevede inoltre la «sottoscrizione dell’Host City Agreement e, in qualità di proprietario dello stadio Bentegodi, dello Stadium Agreement».

Si tratta, spiegano sempre da Palazzo Barbieri, di «un’occasione che Verona non poteva perdere e che getta lo sguardo oltre le Olimpiadi 2026, per una città dallo slancio sempre più internazionale, attrattiva e accogliente e che le potrà permettere di consolidare il proprio brand di città d’eccellenza nel calcio». In merito, il sindaco scaligero Damiano Tommasi ha dichiarato: «Portiamo avanti questa importante candidatura perché ospitare questo appuntamento sportivo internazionale rappresenterebbe per la nostra città un’occasione unica, sia per rinnovare il nostro stadio attraverso l’arrivo di finanziamenti pubblici, sia in termini di ulteriore promozione turistica».

Lo stesso primo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «Uno stadio rinnovato significa anche avere a disposizione uno spazio ulteriore per poter ospitare un’ampia gamma di eventi. A fine mese sapremo se Verona sarà nella rosa delle città ospitanti e in autunno se i Campionati europei di calcio del 2032 saranno in Italia. In quel caso - ha evidenziato il sindaco Damiano Tommasi - concorreremo all’organizzazione di una grande manifestazione in grado di generare importanti ricadute economiche sul territorio e offrire ai tanti appassionati di questo sport l’occasione di vivere momenti di grande entusiasmo».