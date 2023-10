Europei 2032 a Italia e Turchia, Verona in corsa. Tommasi: «Obiettivo presentare un progetto innovativo»

Dopo le parole di Evelina Christillin delle scorse ore, è arrivata l'ufficialità: i Campionati Europei di calcio del 2032 di calcio si svolgeranno tra Italia e Turchia.

Il traguardo raggiunto con l’assegnazione è il primo importante step ottenuto dalla Figc di un percorso che vedrà ora le 10 città candidate iniziare un iter che si concluderà entro la fine del 2026, termine ultimo di presentazione dei progetti riguardanti gli stadi, quando si sceglieranno le sedi che ospiteranno le partite della manifestazione.

La candidatura congiunta dei due Paesi prevede che i gironi verranno divisi. Le città al momento inserite nella candidatura sono Verona, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari e Cagliari.

Il capoluogo scaligero è dunque in corsa per rappresentare il nord-est nella maggiore competizione calcistica europea. Un lavoro assiduo, caratterizzato da incontri con il Ministero, la Figc, il Coni e la Lega Calcio serie A che proseguiranno.

«L'obiettivo è quello di presentarsi con un progetto fortemente innovativo: va progettata una struttura con un utilizzo polifunzionale in linea con i più moderni impianti europei e con la possibilità di andare oltre i soli eventi calcistici», ha sottolineato il sindaco di Verona Damiano Tommasi, con delega allo Sport.