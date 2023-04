Europei di calcio 2032 a Verona? In caso di assegnazione il Comune si impegna ad adeguare il Bentegodi ai requisiti Uefa

«Oggi la Giunta comunale ha approvato l’atto di indirizzo per il sostegno della candidatura della Figc e dell’Italia quale Nazione ospitante degli Europei di calcio 2032 e, in caso di assegnazione alla Figc, l’impegno dell’amministrazione ad avviare un processo di adeguamento dello Stadio Bentegodi affinché risponda ai requisiti previsti dalla Uefa». Lo rivela una nota del Comune di Verona, nella quale si sottolinea inoltre come il capoluogo scaligero risulti tra le undici città coinvolte per ospitare le partire del campionato europeo oltre a Milano, Roma, Napoli, Bari, Palermo, Cagliari, Genova, Bologna, Firenze e Torino.

«A breve - ricorda ancora la nota - la Federazione dovrà indicare dieci di queste nelle quali si disputeranno le partite se, a settembre, l’Italia sarà scelta come sede ospitante. In tal caso le città direttamente coinvolte avrebbero un’irripetibile opportunità di promozione non soltanto sportiva, ma anche sociale e culturale, con evidenti riflessi economici per la cittadinanza e per il settore imprenditoriale locale».

Il Comune di Verona, in qualità di proprietario dello stadio Marcantonio Bentegodi, ha dunque fatto sapere di impegnarsi «ad avviare, in caso di assegnazione della manifestazione alla Figc, un processo per l’adeguamento dell’impianto ai requisiti previsti dalla Uefa». In base a quanto si apprende, nella delibera approvata «si sottolinea quanto sia nell’interesse dell’amministrazione comunale contribuire a sostenere l’iniziativa, predisponendo e adottando tutti gli atti necessari affinché il Bentegodi risulti conforme ai più elevati standard infrastrutturali previsti dai regolamenti di riferimento e possa, dunque, essere a pieno titolo inserito nel dossier che la Figc presenterà alla Uefa».

Sempre da Palazzo Barbieri viene quindi sottolineato come già ad inizio 2023 gli uffici comunali interessati avessero «collaborato con la Figc per definire gli adempimenti necessari all’iter di candidatura». Il 7 marzo, inoltre, l’amministrazione aveva approvato la candidatura ad ospitare l’evento e in particolare il contenuto dell’Host City Agreement, che definisce «gli obiettivi e gli strumenti per supportare al meglio l'organizzazione dell'evento, entro il termine previsto a marzo 2023».

Il campionato di calcio Euro 2023

Così come ricostruito nella nota del Comune di Verona, il 3 novembre 2022 il ministro per lo sport e i giovani ha sottoscritto il Public Interest Guarantee inviando alla Uefa «l’interesse dell'italia ad ospitare il torneo di calcio Europeo 2032». La competizione, che prevede la partecipazione di 24 tra le più prestigiose squadre nazionali europee, si svolgerà per circa 30 giorni tra giugno e luglio del 2032 interessando 10 città ospitanti.

Il processo di candidatura dell'italia, con la previsione dell’assegnazione definitiva di Uefa Euro 2032, avrà termine a settembre 2023. Entro tale termine le città candidate dovranno produrre la necessaria documentazione in fasi successive per la formalizzazione del dossier di candidatura da parte di Figc a Uefa. Il dossier ufficiale per la candidatura sarà consegnato alla Uefa entro il 12 aprile.