Eurocarnevale 2024, arriva il "no" del Comune al Bacanal del Gnoco per la sfilata nel giorno della memoria: «È incompatibile»

La Giunta comunale di Verona, pur esprimendo «apprezzamento nei confronti dell'iniziativa riproposta per il 2024», ha fatto sapere di non poter tuttavia autorizzare il Comitato Bacanal del Gnoco a organizzare l’evento dell'Eurocarnevale, che coinvolge le città di Verona e Modena, proprio nel Giorno della ricorrenza internazionale in memoria delle vittime della shoah. L'evento, secondo quanto evidenziato in una nota di Palazzo Barbieri, risulterebbe previsto «anche a Modena venerdì 26 gennaio», ma il Comune emiliano interpellato dagli organizzatori sulla possibilità di slittare al 27 avrebbe dato «risposta negativa».

Il cosiddetto "Eurocarnevale" o Guggenmusik Festival, che si è tenuto a Verona in 7 occasioni, dal 1997 al 2016, prevederebbe l'arrivo dalla Germania e da diversi altri paesi europei, di gruppi di musicisti in maschera, che suonano sassofoni, tromboni, trombe, grancasse e batterie mobili e, assieme ai figuranti, attraversano festosi le strade della città. In merito, il Comune di Verona fa sapere che avrebbe ricevuto la richiesta dal Comitato Bacanal del Gnoco per organizzare la kermesse nella data del 27 gennaio, giorno in cui però, evidenziano da Palazzo Barbieri, sin «dal 2005 si celebra l’anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e la fine dell’Olocausto».

Proprio per tale motivo gli assessori Jacopo Buffolo, con delega alla memoria, e l'assessora alla cultura Marta Ugolini, spiegano di essersi a lungo confrontati con il Comitato nel tentativo di «individuare soluzioni alternative». Ipotesi delle quali, stando sempre a ciò che riferisce il Comune, gli organizzatori dell'Eurocarnevale avrebbero però ritenuto di «non potersi avvalere, mantenendo inalterata la richiesta sulla data del 27 gennaio». La Giunta, pertanto, stamattina ha deliberato, su proposta dell’assessorato alla cultura, il proprio «parere negativo alla sfilata programmata appunto il 27 gennaio del "Carnevale Europeo"».

L’evento, secondo quanto spiegato dalla nota del Comune di Verona, avrebbe previsto «vari momenti, tra cui il ricevimento delle bande mascherate a palazzo Barbieri, una messa seguita da una gnoccolata a San Zeno, e poi una sfilata in centro, l’ingresso in Arena con concerto delle bande partecipanti, esibizioni musicali libere per la città, per chiudere la giornata in zona Fiera». Si tratterebbe dunque di una «evidente situazione di festa», come viene descritta nella nota del Comune, destinata a coinvolgere «più di 1.500 persone». Di qui la valutazione dell'amministrazione in merito ad una manifestazione che «non può essere in alcun modo associata ad una giornata di celebrazioni in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti».

Sulla questione, viene precisato nella nota di Palazzo Barbieri, sarebbe stata interpellata dal Comune di Verona anche la Comunità ebraica e le associazioni che mantengono viva la memoria della shoah, convenendo sulla «piena opportunità di svolgere la manifestazione in altra data». Per la presidente della Comunità Ebraica di Verona Anna Maria Trenti Kaufman infatti «quanto previsto dalla Legge n. 211/2000, recante "Istituzione del Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari italiani nei campi nazisti", rende del tutto inopportuno lo svolgimento dell’evento carnevalesco proposto nella Giornata della Memoria, ovvero il 27 gennaio 2024». In tal senso, inoltre, viene precisato che «una variazione del percorso, come suggerito, non assolve all’obbligo annualmente ricordato dal Quirinale di celebrare la Giorno della Memoria».

Sul tema è quindi intervenuta direttamente anche l’assessora alla cultura Marta Ugolini: «L’Eurocarnevale rappresenta ad evidenza un evento chiassoso e festoso, in pieno spirito carnevalesco che la nostra città è pronta ad accogliere, purché nella data opportuna. Quando si pianifica un evento, - ha rimarcato l'assessora Ugolini - la scelta della data diventa un elemento fondamentale. È compito dell’amministrazione coordinare le manifestazioni, non solo dal punto di vista logistico e stradale, ma anche da quello del loro tema e dei messaggi che vengono veicolati. Noi intendiamo contribuire al ricordo delle persecuzioni degli ebrei e degli internati militari italiani anche con il giusto raccoglimento che l’esercizio della memoria richiede».