Quasi 1.800 ospiti internazionali per le vie di Verona, ecco l'Eurocarnevale

Alle celebrazioni del Carnevale di Verona, iniziate il 6 gennaio scorso, si aggiunge quest'anno l'appuntamento speciale dell'Eurocarnevale in programma domani, 26 gennaio, a Verona e sabato 27 gennaio a Desenzano del Garda, nel Bresciano.

Dopo 8 anni, Verona si appresta ad accogliere già questa sera quasi 1.800 ospiti internazionali che animeranno le vie della città, in una meravigliosa sfilata di musicanti e musicisti con maschere e costumi rappresentativi, provenienti da Olanda, Austria, Svizzera, Germania e Inghilterra.

Il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco e L'associazione Carnevale Storico di Verona, grazie alla rete di enti turistico-culturali e grazie alla attività di partnership e gemellaggio che ha costruito negli ultimi decenni, è riuscita anche quest’anno ad ottenere l’opportunità di diventare la location di un evento di grande respiro europeo. Un lavoro di squadra che permetterà al Comitato e alle maschere del Carnevale di Verona, guidate dal neoeletto Papà del Gnoco Paolo Fabrello, di accompagnare le maschere europee tra le vie della città, con musica e melodie straordinarie.

«Ancora una volta il Comitato del Bacanal del Gnoco, grazie ad una rete ben coordinata, riesce a trasmettere i principi dello statuto secolare che contraddistingue la propria attività - ha riferito il presidente Valerio Corradi - Il Papà del Gnoco e le maschere della città di Verona, protette e celebrate dai quasi trenta comitati cittadini e 90 provinciali, lavorano quotidianamente per diffondere la solidarietà, la tolleranza e l’accoglienza alle aree più fragili della comunità in cui operano, portando momenti di gioia, allegria e spensieratezza che sono alla base del carnevale. Ospitare l'Eurocarnevale rappresenta per noi un onore, ma anche l’occasione per essere un esempio di rispetto, pace, collaborazione, scambio culturale e conoscenza della diversità delle tradizioni che possono unire e mai dividere i diversi paesi del nostro continente. Questo forte messaggio simbolico e profondo di gioia ci ha sostenuto nell’affrontare l’organizzazione di questa manifestazione complessa e impegnativa per Verona, che insieme alla città di Desenzano del Garda ha lavorato assiduamente per costruirla, in una stagione che vede un periodo carnevalesco molto ravvicinato».

E il risultato sarà davvero unico e spettacolare. Si partirà dal ritrovo alle 10.30 in Piazza San Zeno con un saluto istituzionale e la benedizione dell'abate della basilica monsignor Ballarini, per poi condividere la degustazione degli gnocchi alle 12.30, simbolo del Carnevale Veronese. E alle 14.45 partenza della sfilata, che si concluderà in Piazza dei Signori, per il concerto finale a bande unite denominato "Monsterkonzert".