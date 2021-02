Teneva in casa più di un etto di hashish: 56enne arrestato dai carabinieri

I carabinieri della stazione di Verona San Massimo nel pomeriggio di lunedì hanno portato a termine un'operazione antidroga, arrestando un cittadino marocchino di 56 anni residente in città.



Presso la sua abitazione infatti, i militari hanno recuperato 111 grammi di hashish e tutto l'occorrente per suddividerli in dosi: bilancino di precisione, sacchetti per il confezionamento e materiale da taglio.Martedì mattina l'arrestato è comparso davanti al giudice, che ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura degli arresti domiciliari in attesa del processo, che si celebrerà il prossimo mese di maggio.