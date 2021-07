Estate in "Sesta" a Verona, tra gruppi di studio e aiuto psicologico per gli adulti

«L’obiettivo è dare aiuto non solo alle famiglie, ma anche alle singole persone, trattando le tematiche di maggiore importanza. Così come supportando i ragazzi nello svolgimento dei compiti»

Un supporto a doppio filo, da una parte per gli adulti, dall’altra per i ragazzi. La Sesta Circoscrizione del Comune di Verona attiva per l’estate due iniziative dedicate ai cittadini, piccoli e grandi.

La prima proposta è uno sportello di sostegno psicologico e alla genitorialità attivato con l’associazione Anteas ‘La Rete’. Il servizio prevede momenti di ascolto individuale condotti da una psicoterapeuta. Così come percorsi formativi condivisi in gruppo. Per informazioni o prenotazioni è possibile contattare i numeri 3464958180 e 3408255407, il lunedì e venerdì dalle 10 alle 12.

Il secondo progetto, invece, riguarda gli studenti, in particolare quelli che frequentano i primi due anni delle medie. Per loro viene attivata la proposta ‘ESTudiamo insieme’, un aiuto per i compiti estivi. Fino al 27 agosto nelle sale del Centro civico Tommasoli si potrà studiare assieme, in piccoli gruppi. Il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, mentre il martedì e giovedì dalle 16 alle 18. Il servizio è attivato grazie alla disponibilità del Gruppo Quartiere Trieste, che raccoglie anche le prenotazioni al numero 045 8402912.

Le due iniziative sono state presentate a Palazzo Barbieri dalla presidente della Sesta Circoscrizione Maria Cristina Sandrini. Presenti anche alcuni consiglieri di Circoscrizione, la presidente dell'associazione Anteas Cristina Gioco, la psicoterapeuta Maria Cristina Corsi e il vicepresidente del Gruppo Quartiere Trieste Leonardo Dal Palù.

«La pandemia ha sfortunatamente modificato le nostre attività quotidiane e lavorative – dichiara Sandrini –. Si è sentito il bisogno di andare incontro alle esigenze di sostegno. L’obiettivo è dare aiuto non solo alle famiglie, ma anche alle singole persone, trattando le tematiche di maggiore importanza. Così come supportando i ragazzi nello svolgimento dei compiti».