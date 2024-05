Parte il conto alla rovescia per la nuova Estate Teatrale Veronese: 52 serate di spettacoli con 15 prime nazionali

Si lavora al grande palco del Teatro Romano di Verona: manca poco all’inaugurazione della 76esima edizione della Estate Teatrale Veronese, la rassegna storica nata nel dopoguerra per legare il nome della città di Verona con il grande poeta e drammaturgo inglese William Shakespeare che la rese celebre nel mondo con il dramma di Romeo e Giulietta. Teatro, danza e musica: dal 21 giugno al 20 settembre, tre mesi di Festival di eventi con 15 prime nazionali, 7 coproduzioni e ben 52 serate di emozionante spettacolo. Tra le novità il ritorno dei grandi allestimenti shakespeariani e classici, le sonorità del mondo e la centralità delle nuove generazioni.

Organizzata dal Comune di Verona, in Collaborazione con Arteven, l’Estate Teatrale Veronese 2024 completa il fortunato triennio della rinascita, firmato dal direttore artistico Carlo Mangolini. Dopo gli anni faticosi della "Semina" (2022) e quelli esaltanti della "Fioritura" (2023), la stagione approda finalmente al meritato "Raccolto". Innesti tra classico e contemporaneo permetteranno di abbandonare le forme sceniche monologanti e gli allestimenti ridotti, a favore di grandi protagonisti, compagnie numerose e di regie di qualità.

Tra gli appuntamenti di punta previsti in apertura di stagione nei mesi di giugno e luglio si segnalano per la musica un terzetto internazionale tutto al femminile composto da Ana Carla Maza (23 giugno), Fatoumata Diawara (6 luglio) e Marisa Monte (28 luglio) e per il teatro le prime nazionali di "Amleto" con Francesco Montanari (4 e 5 luglio) e "Molto rumore per nulla" con Lodo Guenzi (25 e 26 luglio), oltre al doppio allestimento di "Romeo e Giulietta" (17 luglio) e il suo seguito "After Juliet" (18 luglio) diretto da Filippo Dini.

«Ogni anno il Teatro Romano ritrova la sua dimensione teatrale, grazie al lavoro di tante maestranze che si prodigano per trasformare questo straordinario monumento in uno spazio perfettamente idoneo per lo spettacolo dal vivo, in grado di ospitare oltre tre mesi di programmazione». Così l’assessora alla cultura del Comune di Verona Marta Ugolini che poi aggiunge: «Ogni anno è sempre un'emozione vederlo nuovamente prendere forma, pronto ad accogliere il numeroso pubblico che sceglierà di vivere l'esperienza unica che questo luogo fa vivere a chiunque si sieda sulle sue pietre millenarie».

«È dunque tempo di inaugurazioni per l'Estate Teatrale Veronese, - prosegue il direttore artistico della Estate Teatrale Veronese, Carlo Mangolini - a partire dal Jazz con Paolo Fresu e Uri Caine il 21 giugno e poi la settantaseiesima edizione del Festival Shakespeariano che apre il 4 luglio con la prima assoluta di "Amleto", un allestimento ambientato in un cinema degli anni '30 del '900 con il suggestivo tappeto sonoro composto ad hoc da Francesco Sarcina e due generazioni di attori a confronto nel ruolo di Amleto, padre e figlio, come Franco Branciaroli e Francesco Montanari. In arrivo anche una nuova "Yellow Experience", - conclude il direttore artistico Carlo Mangolini - legata al colore del festival di quest'anno, il giallo, con tante sorprese interattive finalizzate a creare una comunità di spettatori sempre più protagonisti».

Tra le novità di questa edizione 2024 quella di rendere il pubblico sempre più protagonista. Altra novità 2024, l’interazione social. A simboleggiare lo scambio di energia tra pubblico e Teatro Romano è il colore giallo, presente nella locandina con il frutto del limone (un frutto estivo, fresco ed energetico). Un colore connesso alla creatività e luminoso tanto da esprimere il senso di apertura e dinamicità. Nasce così la “Yellow Experience”: è dedicata a tutti gli spettatori, non solo i più giovani che, indossando un tocco di giallo (accessorio o capo di abbigliamento) e interagendo con la social community dell’Estate Teatrale Veronese, riceveranno sorprese a loro dedicate.

