Estate in città: i servizi del Comune di Verona e i consigli utili per difendersi dal grande caldo

Prima vera ondata di calore questa settimana in città, con temperature aumentate fino a raggiungere i 30°. L’attenzione da parte dei Servizi sociali del Comune di Verona è rivolta, come ogni estate, in particolare alla popolazione più anziana per la quale quest’anno è stato predisposto un nuovo volantino informativo, di facile consultazione, abbinato ad una comunicazione social strutturata per valorizzare i consigli e servizi più utili.

Fra gli 11 punti essenziali è raccomandato, in particolare, di non uscire nelle ore più calde della giornata, rinfrescare l’ambiente domestico, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico. Fondamentale è anche l’idratazione per contrastare gli effetti del caldo. Per gli anziani è necessario bere anche se non si sente lo stimolo della sete, ma l’indicazione vale per tutti, soprattutto per chi suo malgrado si trova all’aperto nelle ore più calde, turisti compresi.

Per chi non ha con sé dell’acqua fresca né la possibilità di procurarsela, l’amministrazione ricorda che il territorio comunale è dotato di numerose fontanelle di acqua potabile, circa una quarantina, tutte in funzione e soggette a periodica manutenzione. Da piazza Bra a piazza Erbe, da via Nizza ai giardini di Santo Stefano a via Mazzini, per restare nel centro storico. Sollievo dalle fontanelle è garantito anche fuori le mura, in piazza Quinzano, ai giardini di Avesa e Parona e in quelli di Porta Vescovo, ma anche in piazza Vittorio Veneto, in piazza del Popolo a San Michele e nel piazzale di Poiano. Fontanelle presenti anche a Santa Maria in Stelle, vicino al monumento ai Caduti, a Novaglie, a Santa Maria in Stelle e in piazza a Moruri.

I turisti in visita ai musei possono trovare ristoro nelle due fontane presenti a Castelvecchio, una nel cortile e l’altra nei giardini pensili, e in quella interna al Museo di Storia Naturale. «L’Estate Anziani nel 2024 compie 21 anni - ha precisato l’assessora alle politiche sociali Luisa Ceni -. È un grande traguardo per l’amministrazione comunale che desidera continuare a rimanere vicina ai propri cittadini anche nel periodo estivo con servizi, interventi e informazioni utili. Il nuovo volantino contiene i numeri telefonici utili in caso di necessità sanitaria e sociale e tante informazioni per vivere meglio e in sicurezza nel periodo estivo».

I servizi utili

Numeri di continuità assistenziale - La Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) integra l’attività del Medico di Medicina Generale nelle ore notturne, prefestive e festive. Il servizio è svolto da Medici convenzionati con l’Azienda ULSS 9. Vi si accede chiamando il numero 045 7614565 e seguendo le indicazioni della segreteria telefonica, premendo tasto 1 nei giorni: sabato e prefestivi 10 – 20 domenica e festivi 8 – 20 tutte le notti 20 – 8 Per aggiornamento visita www.aulss9.veneto.it cliccando su “GUARDIE MEDICHE”

Ascolto telefonico/telesoccorso

Progetto Lo so che non sono solo. È un ascolto e sostegno telefonico dei Servizi Sociali del Comune di Verona per cittadini over 80 soli. Per aderire chiamare lo Sportello Sì o i Centri Sociali Territoriali dalle 9 alle 13 da lunedì a venerdì.

Telesoccorso-Telecontrollo. È un servizio di pronto intervento e di controllo attivo 24 ore su 24 per cittadini over 60 e persone di età inferiore ai 60 anni in caso di rischio comprovato. Per aderire rivolgersi ai Centri Sociali Territoriali in base alla propria zona di residenza.

Numero Verde Regionale “Famiglia Sicura” 800 535535. Fornisce agli anziani in difficoltà informazioni su servizi, attività e in caso di necessità, interventi di pronta emergenza.

Farmaco pronto - Il servizio prevede la consegna a domicilio dei farmaci prescritti dalla Guardia medica grazie alla collaborazione con Federfarma Verona. Per concordare la consegna chiamare lo 045 509892 attivo dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 8 del mattino e dalle 10 del sabato alle 8 del lunedì.

Elenco fontanelle nel Comune di Verona

Fontana di Via Nizza, Laghetto dei Cigni - Bastione Raggio di Sole, Fontana della Berlina - Piazza Erbe, Fontana di Piazza Bra, Fontana Madonna Verona - Piazza Erbe. Fontana Piazzetta Navona - Piazzetta Navona, Fontana ai Caduti del Mare - Piazza Pradaval, Fontana ai Caduti Civili di Guerra - Piazza Pradaval, Fontana interna Cortile Nani - Via XX Settembre, Fontana della Dogana - Via Corte della Dogana, Fontana biblioteca di Castelvecchio - Corso Castelvecchio, Fontana giardino di Castelvecchio "bue" - Corso Castelvecchio, Fontana giardino pensile Castelvecchio - Corso Castelvecchio, Fontana delle Due Campane - Via Mazzini, Fontana interna Museo Storia Naturale - L,ge Nicola Pasetto, fontana nel nuovo giardino di Piazza Cittadella, fontanella in pietra nel Giardino di Rggio di Sole, Fontanella in pietra nel giardino di Piazzetta S.Stefano.

Fontanella via Fontana del Ferro 13, Fontana piazza di Quinzano - Piazza Righetti, Fontana interna Arsenale - Piazza Arsenale, Fontana Campo giochi Nievo - Via Ippolito Nievo, Fontana Campo giochi Arsenale - Piazza Arsenale, Fontana Giardini di Avesa - Piazza Avesa, Fontana Giardini Parona - Piazza del Porto, Fontana ai Caduti di Vittorio Veneto - Piazza Vittorio Veneto, Fontana ai Mascheroni - Piazza Arsenale Vasca giardini dell'Arsenale - Piazza Arsenale, Vasca parco delle Colombare - Parco delle Colombare, Fontana via De Lellis, Fontana P.tta San Giorgio, Fontana Piazza Plebiscito Avesa.

Fontanella Via Fratelli Alessandri, Fontanella via Cozzi 85 – Quinzano, Fontana giardini del Saval - Via Marin Faliero, Fontana Giardini Piazza Dall'Oca Bianca - Piazza Dall'Oca Bianca, Fontana Piazzale XXV aprile, Fontana Giardini di Cadidavid - Piazza Roma, Fontana Giardini di Via Verdi - Via Verdi, Fontana Piazza Libero Vinco - Piazza Libero Vinco, Fontana Giardini di Via Cimarosa - Via Cimarosa, Fontana Giardini Grandi di Borgo Venezia - Via Plinio, Fontana Giardini di Porta Vescovo - Via Barana, Fontana in pietra di Piazza Cavalleri, Fontanella impianto sportivo di Via Corso, Fontana Madonna di Campagna - Piazza Madonna di Campagna, Fontana Piazza di San Michele Extra - Piazza del Popolo.

Laghetto di Bosco Buri - Via Bernini Buri, Fontanella in pietra nel piazzale del Cimitero Monumentale, Fontana di Piazzale Buccari, loc. Montorio, Fontanella in pietra nel piazzale di via Poiano, Fontanella monumento caduti di S.Maria in Stelle, Fontanella contrada Campagnola, Fontanella via della Chiesa – Novaglie, Fontanella via Squaranto 29 – Pigozzo, Fontanella via Squaranto 49 – Pigozzo, Fontanella via Sezano - via Pantheon, Fontanella via Collina 1/A - S. Maria in Stelle, Fontanella Contrada Casai, Fontanella via Abate Caliari 30 – Poiano, Fontanella contrada Lumialto, Fontanella in pietra piazza Moruri 38.

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Verona.