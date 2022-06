"Estate anziani 2022". Il vademecum con numeri utili, consigli e informazioni è in distribuzione

È in distribuzione a Verona l’opuscolo cartaceo "Estate anziani 2022". Il vademecum, giunto quest’anno alla diciannovesima edizione, è predisposto dal Comune per dare un supporto ai cittadini non più giovanissimi che si trovano a trascorrere in città buona parte dei mesi estivi.

Uno strumento ad hoc che contiene informazioni, numeri di emergenza e indirizzi, utili anche per la gestione quotidiana della giornata. Dal 2020, anno d’inizio dell’emergenza sanitaria, viene data inoltre particolare attenzione alle regole per contenere i contagi da Covid-19 ma anche ai consigli per riprendere in sicurezza ma con prudenza le molte attività che sono state riaperte.

Sfogliando il libretto è possibile trovare le aree verdi più vicine, i Centri anziani del quartiere, ma anche suggerimenti utili rivolti ai cittadini per affrontare il caldo estivo e l'alimentazione adeguata al periodo. Non mancano le pagine dedicate alla sicurezza dell’anziano, con i comportamenti da adottare in casa e fuori, così come i numeri da chiamare in caso di bisogno e il vademecum con i 10 consigli per non cadere.

Viene spiegato inoltre il progetto “Lo so che non sono solo”, rivolto alle persone ultraottantenni, partito lo scorso anno e riproposto anche per l’estate 2022, con un servizio settimanale di ascolto telefonico attivato per far fronte alla solitudine di tanti anziani.

Nelle circa trenta pagine del libretto si possono inoltre trovare numeri telefonici da chiamare per le emergenze sanitarie, i servizi di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), Farmaco Pronto e farmacie di turno; il Servizio Regionale di Telesoccorso/Telecontrollo; il numero verde di Telefono amico; lo Sportello SI dei Servizi Sociali con il Numero Verde gratuito 800085570 e le sue principali funzioni.

Attenzione viene data alla ricomposizione dei vari quartieri cittadini aggregati per Circoscrizione, nella quale si trovano: le sedi dei Centri Sociali Territoriali del Comune aperte anche nel periodo estivo; l’elenco dei Centri di Comunità che dopo la pandemia stanno gradualmente riaprendo con alcune innovazioni.

Nella 3a Circoscrizione viene messo in evidenza lo Sportello 65+, dedicato alle persone anziane e alle loro famiglie; le aree verdi attrezzate presenti sul territorio comunale, per frequentare luoghi freschi e vicini alle proprie abitazioni; i contatti delle otto Circoscrizioni cittadine; le principali proposte dei musei cittadini per l’estate in città, con ingresso gratuito per residenti a Verona con più di 65 anni.

L’edizione 2022 dà inoltre risalto ad alcune attività offerte dal Comune anche nelle altre stagioni dell’anno, come l’Università per l’Educazione Permanente, il progetto “La salute nel movimento” e le attività dell’Ufficio Turismo Sociale.

L’ultima pagina è pensata come un promemoria da staccare con i numeri per le emergenze (di pubblica sicurezza, per emergenza sanitaria, numero verde della Regione Veneto “Famiglia Sicura”, Sportello SI dei Servizi Sociali) e spazi per le annotazioni personali (per trascrivere i dati del medico, ad esempio). L’opuscolo, che viene ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei Servizi Sociali, nei Centri di Comunità (ex Centri Anziani Protagonisti nel Quartiere), nelle Circoscrizioni, nelle sedi anagrafiche, presso l’URP - Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, all’Ospedale e nei Distretti Ulss, nelle farmacie e nelle Parrocchie. Tutte le informazioni sono pubblicate anche sul sito del Comune www.comune.verona.it cercando: estate anziani.

Da quest’anno, nel segno della ripartenza e del ritorno alla vita in presenza, alcune pagine sono state dedicate anche ai Musei civici, con la segnalazione degli appuntamenti espositivi principali. Un’opportunità interessante per tutti i cittadini e, in particolare, per i residenti del Comune di Verona con più di 65 anni di età, che nei Musei civici possono accedere gratis.

"Estate anziani 2022" è stato presentato giovedì mattina dall’assessore ai Servizi sociali, Daniela Maellare.

«Gli anziani e le loro esigenze sono una delle principali priorità dell’Amministrazione – ha detto l’assessore -. Un’attenzione che diventa ancora maggiore durante l’estate, periodo in cui per chi resta in città rischia di aumentare il senso di solitudine. Proprio per prevenire questa eventualità, quest’anno l’opuscolo evidenzia in modo particolare la presenza dei Centri di Comunità, spazi nei quartieri dedicati appunto all’aggregazione e alla socializzazione, ma anche le principali proposte dei musei cittadini, che gli over 65 possono visitare con tariffe agevolate. Infine, visto che gli anziani tendono a programmare per tempo le proprie attività, quest’anno è stata introdotta la sezione ‘Non solo estate’, con le informazioni sulle proposte autunnali quali l’Università per l’Educazione Permanente, il progetto la Salute in Movimento, e l’attività dell’Ufficio Turismo Sociale».