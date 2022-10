I gatti più belli del mondo tornano in Gran Guardia dopo lo stop per il Covid-19

Dopo lo stop causa pandemia, il 29 e 30 ottobre torna l’Esposizione Internazionale Felina di Verona, appuntamento che da più di 40 anni fa della città scaligera la capitale del regno felino.

Un ricco programma sia all’interno dell’Expo, in Gran Guardia, sia per chi partecipa da casa. Su tutte le pagine social è attivo il contest fotografico dedicato ai gatti domestici, mettendo on palio l’ingresso gratuito alla mostra. E per i bambini che porteranno in Gran Guardia un disegno a tema felino sono previsti gadget e premi. Proprio il concorso riservato ai più piccoli è una delle novità dell’edizione 2022.

L’evento è stato presentato mercoledì in municipio dal consigliere delegato alla Tutela del benessere degli animali Giuseppe Rea. Presenti la presidente del Club Felino di Verona Maria Sole Farinelli e l'ideatrice dell'Expo Costanza Daragiati, insieme ad alcuni gatti, protagonisti dell'evento.

«La lunga tradizione di questo evento dimostra quanto sia apprezzato dai cittadini e confermano la sensibilità della nostra città alla tematica degli animali – ha affermato il consigliere Rea- . Dopo lo stop causato dalla pandemia, siamo felici che la manifestazione torni a ‘casa’, un evento che siamo lieti di patrocinare anche per l’attenzione verso i bambini».

«Siamo entusiasti di tornare con centinaia di gatti nel cuore di Verona – spiega il presidente del Club Felino di Verona Farinelli-. Il Covid ci ha fermati per due anni, ma ora siamo pronti a ripartire con tante nuove idee. Stupiremo famiglie e appassionati, la città sarà per due giorni il regno felino. È dal 1979 che organizziamo esposizioni internazionali di altissimo livello, eventi che hanno permesso di diffondere cultura e sensibilità nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Quello di Verona sarà un evento per tutti, soprattutto per i più piccoli che avranno la possibilità di entrare gratuitamente e conoscere da vicino le più belle razze del mondo».