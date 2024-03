Primi rallentamenti sulla A22, inizia l'esodo di Pasqua: le previsioni del traffico

Il fine settimana delle festività pasquali ha preso il via venerdì 29 marzo, insieme all'atteso esodo sulle autostrade.

Sull'Autostrada del Brennero, in direzione sud, sono state segnalate code tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 già alle ore 9.01, mentre alle 9.16 rallentamenti sono stati registrati tra Trento Nord e Affi. In direzione Nord, alle 10.59, traffico intenso in Alto Adige, tra Bressanone e Vipiteno.

Traffico regolare fino alle ore 12 di venerdì lungo la A4, dove non si sarebbero verificati particolari rallentamenti.

Previsioni del traffico sull'Autostrada del Brennero

Stando alle previsioni della A22, dalle 6 alle 18 è previsto traffico intenso in direzione sud per tutta la giornata del 29 marzo, mentre nel senso opposto sarà "solamente" sostenuto. Per sabato è previsto traffico intenso tra le 6 e le 12 verso nord, mentre domenica dovrebbe essere sostenuto.

Lunedì la giornata più difficile, con traffico prima intenso e poi critico in direzione sud tra le 6 e le 18, mentre lungo la direttrice opposta dovrebbe andare un po' meglio. Martedì altra giornata di grande movimento in entrambe le direzioni tra le 6 e le 18 (qui le previsioni A22).