Esodo estivo, i fine settimana da bollino rosso e quelli da bollino nero in A4

A4 Holding e l'azienda che gestisce in concessione il tratto autostradale di A4 tra Brescia e Padova sono pronte a garantire un viaggio sicuro per tutto il periodo estivo 2022 a chi sceglierà l'autostrada per gli spostamenti verso i luoghi di vacanza. L'obiettivo quello di gestire i flussi di traffico con la massima efficienza, mettendo sempre la sicurezza di chi viaggia al primo posto.

In vista del progressivo aumento del traffico e di un graduale e sempre più reale ritorno alla normalità dopo l'emergenza coronavirus è stato perfezionato ulteriormente il piano di interventi e di gestione per garantire al meglio la fluidità della circolazione.

Sulla A4, durante i fine settimana a partire dal 17 giugno e fino al 5 settembre, saranno sospesi i cantieri ad eccezione di quelli urgenti o improrogabili. Ci potranno dunque essere lavori di manutenzione delle pavimentazioni o della segnaletica nelle aree di sosta e di servizio. Saranno effettuati interventi solo sui raccordi esterni e sulle tangenziali in gestione.

Inoltre, per agevolare i viaggiatori e garantire la massima efficienza, sarà predisposto il rafforzamento del personale ai caselli maggiormente interessati dagli elevati flussi di traffico e al contempo degli equipaggi degli ausiliari della viabilità, pronti ad informare, assistere e intervenire tempestivamente in caso di necessità. Agli ausiliari saranno di norma disponibili 20 furgoni per un totale di 40 addetti nei diversi turni diurni e notturni. In più a disposizione anche 14 fra veicoli e carrelli dotati di pannello a messaggi variabili per la segnalazione delle code e ulteriori 10 addetti della manutenzione. Un'officina per il soccorso meccanico leggero sarà posta in prossimità dei caselli autostradali, dislocata mediamente ogni 10 chilometri, ed un'altra officina per il soccorso ai mezzi pesanti è prevista ogni circa 30 chilometri. Tutte garantiranno l’intervento in tempi rapidi dei carri attrezzi.

Il tutto coadiuvato dall’indispensabile prevenzione e intervento delle pattuglie della polizia stradale, dei vigili del fuoco e del 118.

L’intera attività di controllo dell’esodo estivo sarà coordinata dal Cov (Centro Operativo Viabilità), cuore della gestione della viabilità autostradale nella tratta. In questo periodo dell’anno, storicamente i caselli gardesani registrano forti picchi di traffico specialmente nel fine settimana dovuto al denso transito di turisti diretti al lago. Per agevolare quindi i flussi, verranno potenziati i caselli in tutti i fine settimana fino al mese di settembre con personale aggiunto.

Per restare costantemente aggiornati sull’andamento del traffico, chi parte potrà fare riferimento, oltre che ai numerosi pannelli a messaggio variabile, all'app "Infoviaggiando", che fornisce in tempo reale le informazioni sul traffico nell’intero Nord Est, oltre che consultare le apposite sezioni di notizie viabilità, avvisi e comunicazioni presenti sul sito https://inviaggio.autobspd.it/.

Riprenderà infine la campagna "Le cinque regole per proteggersi in autostrada" per il terzo anno consecutivo. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare i viaggiatori sulle pratiche essenziali per preservare la sicurezza propria e dei passeggeri in caso di guasti o piccoli incidenti in autostrada. Durante i fine settimana estivi a partire dal mese di luglio, con l’intensificarsi degli spostamenti, gli ausiliari della viabilità consegneranno agli automobilisti coinvolti in situazioni di emergenza un "safety kit" contenente strumenti utili in caso di fermo in autostrada e anche un vademecum che ricorda le principali regole da seguire in questi casi. Il tutto sarà accompagnato dalla diffusione di appositi messaggi sui pannelli a messaggio variabile che possano incentivare una guida sicura e responsabile.