A22 pronta all'esodo estivo: personale potenziato e pagamenti rapidi ai caselli

Pagamenti più rapidi ai caselli, cantieri solo di notte e potenziato il personale addetto alle manutenzioni, ai soccorsi e alle stazioni. L'estate è entrata nel vivo e in tanti hanno programmato le proprie vacanze tra luglio e agosto. E come ogni estate, Autostrada del Brennero si prepara a gestire l’esodo con un piano ricco di misure.

Tra le novità più importanti c'è l'implementazione del pagamento online con carte anche in modalità "contact less". Ora per pagare il pedaggio, basta appoggiare la carta, o il telefono alla cassa automatica. Un’iniziativa che ha già incontrato l’apprezzamento dei viaggiatori e che, soprattutto nelle giornate a traffico più intenso, consente ai flussi veicolari in uscita di scorrere più velocemente. «Riduciamo i tempi di pagamento e dunque le code che, in giornate di traffico intenso, si possono formare in uscita - ha affermato Diego Cattoni, amministratore delegato di AutoBrennero - I dati parlano chiaro e rivelano già un’esplosione dei pagamenti effettuati attraverso questa modalità». In occasione della festività del Corpus Domini, coincisa con il termine dell’anno scolastico in Italia, si sono superati i 20mila pagamenti online, che fino a marzo non oltrepassavano il centinaio. E ottimi risultati vengono registrati anche dalla diffusione del telepedaggio europeo, che consente agli utenti di utilizzare un contratto unico per il pagamento del pedaggio su tutte le autostrade europee, indipendentemente dalla nazione d’origine e dalle tratte percorse.

«Siamo convinti che un apporto importante alla gestione dei picchi di traffico - ha aggiunto Cattoni - lo potrà dare l’introduzione di tariffe differenziate che premino chi viaggia nelle fasce orarie meno trafficate. È una possibile evoluzione che ci permetteremo di portare al Ministero competente».

C’è tuttavia qualcosa che si può fare ancora prima di mettersi in viaggio: leggere le previsioni del traffico, disponibili sul sito di Autobrennero, tramite l'app dedicata e il canale Telegram. «Consultare le previsioni è una regola d’oro - ha osservato Hartmann Reichhalter, presidente di Autostrada del Brennero - Anche nei weekend estivi per lo più contraddistinti dal bollino nero nelle fasce orarie notturne il bollino diventa verde. Le partenze intelligenti garantiscono un viaggio più sereno, più veloce e sicuro e al contempo fanno un regalo all’ambiente e ai territori attraversati, posti così al riparo dall’inevitabile aumento di emissioni che il traffico congestionato produce».

E una volta in viaggio, ci si potrà affidare agli strumenti e alla macchina d’intervento mobilitati da Autobrennero: 231 telecamere lungo il tracciato, 403 colonnine sos, 82 ausiliari della viabilità dislocati con i furgoni di pronto intervento lungo l’arteria, 25 centraline meteo, cantieri allestiti quasi esclusivamente durante gli orari notturni, potenziamento del personale in servizio nelle stazioni autostradali, personale di manutenzione rafforzato per intervenire in caso di ripristini urgenti, presenza di personale convenzionato di Croce Bianca, Croce Rossa e vigili del fuoco, 224 pannelli a messaggio variabile posti lungo i 314 chilometri di arteria, dentro e fuori l’autostrada, per dare informazione in tempo reale all’utenza, modulazione dinamica della velocità per ridurre il fenomeno dello stop and go.

A tutto questo va aggiunta la distribuzione manuale di biglietti pre-magnetici a opera dal personale di stazione per agevolare il passaggio dei veicoli in entrata in condizioni di traffico intenso. Una modalità che verrà applicata anche alla barriera del Brennero, oggetto di particolare attenzione vista la collocazione cruciale: «Nelle giornate di traffico intenso – ha spiegato Carlo Costa, direttore tecnico generale di Autobrennero - verrà attuata la versione a 17 piste di uscita alla barriera del Brennero. In caso di calo del traffico in una direzione, l’altra viene potenziata al massimo per smaltire rapidamente eventuali incolonnamenti che dovessero essersi formati a causa della gestione bidirezionale della barriera. Alla base di tutte le azioni messe in campo per gestire al meglio l’esodo c’è l’importante dotazione tecnologica implementata negli anni lungo l’arteria: in un futuro ormai prossimo sarà la base della guida sempre più connessa e cooperativa, vera soluzione ai problemi di traffico. Nel frattempo, per noi il risultato più significativo è quello di riuscire a ridurre il tasso di incidentalità pur a fronte dell’aumento del traffico».