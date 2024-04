Rischio idraulico, esercitazione nella pianura veronese per 400 volontari di Protezione Civile

È stata presentata venerdì 12 aprile, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, "IDRA 2024", l’esercitazione sul rischio idraulico della Protezione Civile ANA che coinvolgerà, dal 19 al 21 aprile, 6 Comuni della pianura veronese.

Sono intervenuti all'appuntamento: il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il sindaco di Bovolone, Orfeo Pozzani; David Favetta, vicepresidente vicario ANA Verona con delega alla Protezione Civile; Franco Foresti, vicecoordinatore Protezione Civile ANA Verona e Armando Lorenzini, dell’Unità di Protezione Civile della Provincia.

L’esercitazione, che simulerà attività in emergenza nel contesto di un ipotetico evento meteorologico caratterizzato da forti precipitazioni, vedrà intervenire ben 400 volontari provenienti dalle squadre zonali, dai gruppi specialistici, Alpini, Amici degli Alpini e altre associazioni di protezione civile, con il supporto tecnico/logistico della Struttura di protezione civile del 3° Raggruppamento di Campiglia dei Berici .

L’esercitazione promossa dalla Sezione di Verona, oltre a curare gli aspetti formativi e di addestramento, avrà l’obbiettivo di testare l’operatività dei volontari in ambienti scaligeri potenzialmente vulnerabili per il rischio idraulico, in un’area caratterizzata dalla presenza dei fiumi Tartaro e Menago. Sarà, inoltre, l’occasione per condividere con i cittadini le buone prassi che ognuno può mettere in atto in caso di emergenza.

Il centro operativo verrà allestito al palazzetto Le Muse a Bovolone, mentre alcune delle operazioni nei diversi scenari di intervento si svolgeranno al ponte della Torre Scaligera a Isola della Scala, al Mulino di Sopra, Mulino di Sotto e valle del Tartaro a Nogara, in un fontanile a Castel d’Azzano, nelle scuole comunali di Salizzole e nell’ex caserma dell’aeronautica a Isola Rizza. Sempre a Bovolone, le operazioni riguarderanno anche l’ex base militare e il parco del Menago. Verranno impiegati, ad esempio, droni, squadre cinofile, teleferiche, idrovore e motopompe.

Verrà, inoltre, organizzato un incontro informativo con i gruppi di protezione civile e gli amministratori locali per illustrare le modalità di attivazione dei volontari in caso di apertura dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.).

L’evento, patrocinato dalla Provincia di Verona e dalla Regione del Veneto, è organizzato in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Veronese e i Comuni di Bovolone, Salizzole, Nogara, Isola Della Scala, Isola Rizza e Castel d’Azzano.