Domenica di esercitazione per la protezione civile a Bussolengo, Cavaion e Garda

Non si allarmino i cittadini di Bussolengo, Garda e Cavaion Veronese se domenica prossima, 16 maggio, vedranno numerosi volontari della protezione civile nei loro territori. Dalle 7 alle 15 è, infatti, programmata un'esercitazione denominata "Papa Alfa Charlie 521" e diretta Ivano Zamboni, presidente della Pac (Protezione ambientale civile).

Lo scopo dell'esercitazione vuole essere quello di testare la risposta operativa del sistema comunale di protezione civile di Garda, in sinergia con la Pac, a seguito di fenomeni meteorologici di particolare intensità, che determinano numerose e diffuse situazioni critiche, come la ricerca di dispersi in acqua o su terra o attività di diversa natura (antincendio, nautica, logistica e cucina emergenziale). Oltre a questo, vista l'emergenza pandemica ancora in atto, l'esercitazione sarà utile anche a testare i protocolli anti-Covid.

I punti interessati saranno Piazza della Vittoria e la località di Pol a Bussolengo; il monte Moscal, il Lungolago Pisanello e la località di Sega a Cavaion; il Lungolago Pisanello, il Lungolago Regina Adelaide e una struttura ricettiva a Garda.