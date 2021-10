Suddivisa in due fasi e conclusa bene l'esercitazione "Atlante 2021" del Comfoter di Supporto

Si è conclusa nei giorni scorsi l’esercitazione "Atlante 2021", interamente organizzata dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto di Verona (Comfoter di Supporto), che ha raggruppato in un unico evento addestrativo le sue diverse componenti specialistiche attraverso lo sviluppo di singole esercitazioni svolte in due fasi.

La prima fase si è svolta lo scorso mese di giugno e ha visto impegnati tre dei sei comandi posti alle dipendenze del Comfoter di Supporto. Il comando artiglieria ha condotto, al poligono di Monte Romano, l’esercitazione a fuoco con lo schieramento di un posto comando e l'impiego di gruppi obici PZH 2000, FH 70, lanciarazzi MLRS-I dei reparti di artiglieria, un Posto Comando del 7° Reggimento CBRN, un assetto elicotteri e un Joint Terminal Attack Controller (JTAC). L’esercitazione ha consentito di incrementare il livello di integrazione tra le unità controaerei e le unità di artiglieria terrestre ed ha visto l’impiego di una sezione equipaggiata con il sistema d’arma missilistico spalleggiabile Stinger e un’unità radar U1 Skyguard, utilizzata come sensore locale per la scoperta e l'identificazione delle minacce a bassa e bassissima quota, nonché per la realizzazione dell’Early Warning a favore degli assetti Stinger.

Anche i reparti del comando trasmissioni hanno avuto modo di esprimere le capacità peculiari in un contesto realistico, realizzando reti assimilabili a porzioni della rete EI-Net e reti similari a quelle di una Host Nation abilitate alla trattazione delle informazioni "non classificate". Contestualmente, una Task Force C4 e 3 Deployable Point of Presence (D-POP), dislocati rispettivamente a Monte Romano, Persano e Portogruaro, hanno realizzato un sistema Cis per il supporto alle unità.

Nella seconda fase dell'esercitazione, il comando genio ha impiegato gli assetti della dipendente brigata Genio nel corso di due distinte operazioni. Nella prima, il reggimento ferrovieri ha condotto attività di gestione dello scalo ferroviario di Dinazzano Po: dal trasporto merci alla manovra di carri ferroviari, dalla gestione della circolazione alla manutenzione dell’infrastruttura, simulando inoltre un atto ostile di sabotaggio e il potenziamento della capacità di carico/scarico del nodo mediante la costruzione di un piano caricatore metallico scomponibile. La seconda ha visto impiegati assetti del genio, dell'artiglieria controaerei e della brigata Informazioni Tattiche. L'esercitazione ha avuto come obiettivo quello di incrementare la capacità di svolgere un’attività di river crossing, in uno scenario war-fighting, con l’impiego di unità con Capacità Nazionale di Proiezione dal Mare che hanno operato in condizioni di scarsa visibilità, di minaccia e di potenziale disastro ambientale dovuto allo sversamento di idrocarburi. È stato realizzato un ponte galleggiante motorizzato, sul quale hanno transitato anche mezzi di classe elevata come il carro armato Ariete. Impiegate anche le moderne capacità di contrasto dalla minaccia proveniente dalla terza dimensione, con assetti specialistici del Centro di Eccellenza Counter Mini/Micro Aeromobili a Pilotaggio Remoto, della Brigata Informazioni Tattiche e dei reparti delle Trasmissioni.

Ad assistere ai momenti più significativi dell’esercitazione Atlante 2021, il comandante delle Forze Operative Terrestri di Supporto, Generale di Corpo d’Armata Massimo Scala che si è complimentato con i reparti impegnati nelle diverse esercitazioni per l’alto livello di professionalità raggiunto che permette ai reparti delle Forze Operative Terrestri di Supporto di essere sempre pronti per qualsiasi impiego.