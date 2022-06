Soccorso alpino allertato per un'escursionista colta da malore in Valsorda

Erano circa le ore 21.30 di domenica sera, quando il Soccorso Alpino di Verona è stato allertato per un'escursionista che lamentava dolori addominali, mentre con altre tre persone si trovava in Valsorda.

Geolocalizzato il punto, a circa 700 metri da Malga Biancari dove due dei compagni della donna erano rientrati, mentre un altro era rimasto con lei, una squadra è partita con il fuoristrada. Arrivati alla malga, i soccorritori hanno trovato sul posto la donna, una 64enne di San Bonifacio, che nel frattempo l'aveva raggiunta autonomamente. La squadra si è quindi premurata delle sue condizioni, che non hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza, ed è tornata indietro.