Rifiuti, premiata la gestione di Esa-Com. «Puntiamo a migliorarci ancora»

Fra i 26 comuni veronesi premiati quest'anno da Legambiente come "Comuni Ricicloni", 16 sono serviti da Esa-Com, azienda che quindi si conferma ai vertici nazionali e regionali nella gestione dei rifiuti. La società a capitale interamente pubblico si occupa del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani in 23 comuni della provincia di Verona compresi all’interno del Consorzio di Bacino Verona Sud, e si è classificata al terzo posto a livello regionale e sesto nazionale nella classifica dei migliori consorzi che gestiscono un territorio con oltre 100mila abitanti.

La graduatoria viene stilata in base al numero di chilogrammi di rifiuto secco prodotto per abitante. Un rapporto che per Esa-Com è stato nel 2022 di 81 chilogrammi di rifiuto per abitante, affiancato ad una percentuale di raccolta differenziata dell'81% distribuita su 133.785 abitanti.

«Siamo cresciuti di una posizione a livello nazionale - ha commentato Maurizio Barbati, direttore generale di Esa-Com - segno che il nostro operato va nella direzione giusta. Puntiamo a migliorarci ancora continuando con iniziative di sensibilizzazione degli utenti e delle nuove generazioni, soprattutto nelle scuole, che comprendono sempre di più quanto sia importante differenziare e produrre meno rifiuto secco possibile, ovvero parte di rifiuto che non si può riciclare».

A confermare la bontà del lavoro svolta dalla società di Nogara ci sono anche i sedici attestati di "Comune Riciclone" per i municipi che producono meno di 75 chilogrammi di rifiuto secco per abitante. Nella graduatoria dei Comuni sotto i 5mila abitanti sono stati premiati: Salizzole, Sorgà, Isola Rizza, San Pietro di Morubio, Palù, Erbè, Belfiore, Trevenzuolo, Concamarise e Roverchiara. Nei Comuni tra i 5mila e i 15mila abitanti i Comuni serviti da Esa-Com e premiati da Legambiente sonosei: Casaleone, Isola della Scala, Vigasio, Ronco all’Adige, Gazzo Veronese e Oppeano. «Più della metà dei nostri Comuni soci - ha concluso il presidente di Esa-Com Maurizio Lorenzetti - è riuscito ad ottenere la certificazione di Legambiente. Sono numeri che ci permetteranno di contenere i costi di smaltimento in un momento di esplosione dei prezzi che vanno a ripercuotersi sulle tariffe pagate dalle utenze. Puntiamo a migliorarci ancora anche grazie ai 969mila euro ottenuti con il Pnrr che serviranno ad ottimizzare il servizio di raccolta e trasporto della differenziata».