Caccia, pesca e tiro sportivo, torna Eos a Veronafiere ed è di nuovo polemica

Ancora pochi giorni e nel quartiere fieristico di Verona comincerà la tre giorni di Eos (European Outdoor Show), manifestazione dedicata alla caccia, al tiro sportivo, alla difesa, alla pesca e alla nautica. Sabato, 11 febbraio, l'evento prenderà il via e proseguirà nei padiglioni di Veronafiere fino a lunedì. Un evento giunto alla sua seconda edizione e, come successo per la prima, anche quest'anno non mancano le proteste.

Eos, un fiera fatta anche di eventi e manifestazioni

L'European Outdoor Show di quest'anno è ricco di espositori, con 357 aziende e 502 marchi, ma è ricco anche di eventi a corredo. E il primo evento sarà l'inaugurazione, alle 12 di sabato prossimo nell’Arena Eos del padiglione 12, con l'annunciata presenza del ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida. Durante tutta la giornata si terranno poi corsi d'istruzione, destinati ad operatori professionali, tiratori, cacciatori e semplici appassionati, in collaborazione con Armi e Tiro. Alle 14.30, è in programma il convegno "Lupo: tollerato o gestito?" a cura di Federcaccia e del Coordinamento Cacciatrici Federcaccia. E alle 16.30, sempre nell’Arena di Eos, sarà presentata la Coppa del Mondo 2023 di Tiro a Volo, che si terrà al Trap Concaverde nel prossimo luglio. Tra l'altro, il Trap Concaverde è a Lonato del Garda, nel Bresciano, a una mezz'oretta di strada da Veronafiera. E chi vorrà potrà provare le armi proprio nel Trap Concaverde, usufruendo di un servizio di navetta organizzato all'ingresso di Eos,

Domenica mattina, l'Associazione per la Cultura Rurale illustrerà delle proposte di modifica alla legge statale sulla caccia. Mentre alle 15.30, saranno premiati i prodotti vincitori dell'Assoarmieri Award.

Per tutta la durata di Eos, inoltro, molte associazioni e aziende presenteranno prodotti novità o iniziative nei loro stand. Tra quelle più particolari, si segnala quella di Fondazione Una che ha preparato uno show-cooking a base di carne di selvaggina, quiz e gadget per i visitatori della fiera.

Al padiglione 6 si terrà un'esposizione canina curata dall'Enci (ente nazionale della cinofilia italiana).

Mentre nell'area della fiera dedicata alla pesca, sabato è in programma il convegno "Gestione e tutela della fauna ittica e sviluppo delle attività di pesca amatoriale, dilettantistico e sportiva nei corsi d'acqua e bacini del Veneto", a cura della Regione Veneto. E nel pomeriggio di sabato saranno premiati i campioni Italiani della Major League Fishing 2022.

Domenica, sempre nella Fishing Arena del padiglione 10, è stato organizzato il convegno "Emergenza cormorani: proposte di intervento e soluzioni", con l’europarlamentare Pietro Fiocchi.

Infine, le due casting pool della lunghezza di 20 e 30 metri permetteranno ai partecipanti di toccare e provare le nuove attrezzature presentate dai più importanti brand del settore. E in fiera ci saranno anche 600 metri quadrati di lago artificiale nel quale si potranno testare i kayak.

Eos, le proteste e le proposte dei pacifisti

Già la prima edizione era stata contestata da associazioni animaliste contro la caccia e da organizzazioni per la pace ed il disarmo. Ed anche quest'anno l'Opal (Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa), la Rete italiana pace e disarmo e le associazioni del comitato veronese per le iniziative di pace hanno ribadito le proprie perplessità sull'evento di Veronafiere. «La fiera Eos è un'anomalia nel panorama fieristico dei paesi dell'Unione Europea - si legge in una nota congiunta delle tre organizzazioni - In altri paesi dell’Ue, infatti, le fiere di armi o sono dedicate ad una specifica attività, come la caccia o il tiro sportivo, oppure espongono tutto il vasto range di armi comuni e sono riservate ai soli operatori accreditati del settore e, di conseguenza, l'ingresso ai minorenni è espressamente vietato». Mentre nella fiera che comincerà sabato, i minori accompagnati dagli adulti potranno entrare.

Già lo scorso anno le associazioni avevano chiesto ai promotori della fiera Eos di implementare un codice di responsabilità sociale d'impresa e un regolamento della manifestazione fieristica. Richiesta che non è stata accolta e che i pacifisti ora girano agli azionisti pubblici di Veronafiere, azienda che promuove Eos e che è controllata dal Comune di Verona (maggiore azionista con il 39,5%), dalla Provincia di Verona (1,4%) e dalla Regione Veneto (0,1%). «Crediamo che sia compito di queste istituzioni adoperarsi perché venga definito al più presto un regolamento della fiera Eos così come è stato fatto per altre manifestazioni fieristiche come Vinitaly dove non è permesso l’ingresso ai minori di 18 anni anche se accompagnati».

Inoltre, Opal e Rete italiana pace e disarmo, insieme alle associazioni del comitato veronese per le iniziative di pace, promuovono per sabato 11 febbraio, dalle 15 alle 17, nella sala incontri della parrocchia di San Luca (Corso Porta Nuova 12 a Verona), il convegno "La fiera delle armi Eos di Verona e la diffusione di armi in Italia". L'evento sarà introdotto da Piergiulio Biatta (presidente di Opal) e Mao Valpiana (presidente del Movimento Nonviolento) e interverranno Giorgio Beretta (analista di Opal), la consigliera regionale di Europa Verde Cristina Guarda e l'assessore del Comune di Verona Jacopo Buffolo. Infine, nella mattina di sabato, le associazioni veronesi promuovono un volantinaggio e un momento di sensibilizzazione vicino a Veronafiere, in Viale del Lavoro, in concomitanza con l'inaugurazione di Eos.

Eos, voci critiche anche nella politica

Oltre a partecipare al convegno di sabato, la consigliera regionale Guarda ha rilanciato le richieste delle associazioni pacifiste, intervenendo insieme alla senatrice di Alleanza Verdi e Sinistra Aurora Floridia. «La fiera della armi di Verona espone anche armi destinate alla difesa personale e bypassa qualsiasi criterio etico consentendo l'accesso gratuito anche ai bambini - hanno dichiarato Floridia e Guarda - È inaccettabile consentire l'ingresso in fiera ai bambini senza che si sia pensato a specifiche cautele rispetto al messaggio che di fatto viene veicolato, visto che quelle esposte non sono armi giocattolo, ma armi vere, strumenti con un cui si può, in un battito di ciglia, porre fine alla vita. Le armi non sono materiale didattico. Soprattutto se esposte a bambini e ragazzi possono avere effetti devastanti e fuorvianti sui loro schemi mentali e il loro comportamento futuro. La Fiera di Verona deve valutare questi aspetti e quindi interdire l’accesso o la vicinanza ad armi da fuoco ai di minori».

E su Eos, la senatrice Floridia presenterà intanto un'interrogazione in Senato. «I giovanissimi vengono costantemente sottoposti a una retorica di guerra e violenza - ha concluso - Esporli candidamente all'utilizzo delle armi nuoce alla nostra democrazia e al futuro di questo Paese».