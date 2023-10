Dopo 26 giorni di festa si è conclusa la 55esima Fiera del Riso: «Isola della Scala capitale del risotto italiano»

«Grazie a tutti i visitatori, grazie a tutti i volontari, grazie a tutte le associazioni, grazie a tutti i partner e sponsor, grazie a tutti gli espositori, grazie alle forze dell’ordine, vigili del fuoco, grazie a Isola della Scala capitale del riso e del risotto italiano. Ci vediamo nel 2024, e nell’attesa, dal 9 al 26 novembre vi aspettiamo alla Fiera del Bollito con la Pearà, una coppia spettacolare. Tanti piatti diversi sempre al profumo di sapori d’autunno». Con queste parole giovedì sera si è conclusa la 55esima Fiera del Riso di Isola della Scala.

Come ricordato nella nota diffusa dall'Ente Fiera di Isola della Scala e letta ai microfoni di tutti i padiglioni, questa manifestazione si realizza grazie all’aiuto e al contributo di centinaia di persone che mettono il loro sapere e le loro conoscenza in condivisione, per la buona riuscita dell’evento.

«Ben 26 giorni di eventi, appuntamenti per grandi e piccini, due mostre stabili realizzate in collaborazione con Ente Nazionale Risi e VeronaFabLab. - ha ricordato l'amministratore unico dell'Ente, Roberto Venturi - Oltre al protagonista il riso nano vialone veronese IGP, con le riserie che hanno proposto il riso all’isolana, le contrade con i risotti alternativi, la paella e la pizza a base di riso, più di 150 persone assunte, oltre un chilometro di fiera campionaria. Dal 28 settembre - ha poi sottolineato Roberto Venturi - la Fiera ha inaugurato il nuovo padiglione internazionale, Taste of Earth che dopo la prima edizione nel 2022, ha triplicato lo spazio con più di 400 metri quadrati espositivi. Una finestra sul mondo che ha catturato l’attenzione dei visitatori che si sono lasciati cullare dai profumi e dai colori di terre lontane».

Domenica pomeriggio, come di consuetudine, alla presenza del sindaco Luigi Mirandola, vicesindaco Federico Giordani, all’amministratore unico di Ente Fiera di Isola della Scala Roberto Venturi, sono stati premiati i migliori risotti di quest’edizione. La giuria guidata da Paolo Forgia, ha controllato la qualità e la quantità dei piatti serviti durante la manifestazione. Il miglior risotto alternativo è stato rape rosse, mozzarella di Bufata DOP e mandorle. La Contrada Tarmassia si è aggiudicata il primo premio miglio risotto delle Contrade con il piatto risotto con zucchine, Philadelphia e bacon. Il piatto principe, il risotto all’isolana, medaglia di bronzo per Riseria Corte Schioppo, argento per Riseria Melotti e oro per Ferron.

«Ora Ente Fiera è già al lavoro per la prossima manifestazione Fiera del bollito con la Pearà, una coppia spettacolare e profumi d’autunno - ha concluso Venturi. - Musica, spettacoli e tanto divertimento vi aspettano dal 9 al 26 novembre 2023. I biglietti degli spettacoli sono già in vendita sul sito vivaticket.it, partner anche della prossima fiera».