Efficientamento energetico dei musei civici: a Verona nuova collaborazione tra il Comune ed Enea

Prosegue l’impegno delle misure anti spreco avviato dall’amministrazione comunale di Verona: «A seguito del monitoraggio effettuato tramite una piattaforma di controllo di tutte le utenze, - spiega una nota di Palazzo Barbieri - nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse, il Comune punta ora ad analizzare e implementare soluzioni tecnologiche innovative riguardo al riscaldamento, raffrescamento e illuminazione per il sistema museale civico, a partire dal Museo di Castelvecchio e dalla Casa di Giulietta, prendendo anche in considerazione edifici concessi in uso al Comune per finalità museali ed espositive, in particolare Palazzo Forti».

Stando a quanto annunciato, a tutto questo mira infatti lo schema di accordo quadro tra l’Ente comunale e l’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile - Enea approvato il 4 aprile dalla giunta, su proposta dell’assessora alla cultura Marta Ugolini. «Il Comune di Verona - ha spiegato l’assessora Marta Ugolini - possiede un patrimonio museale vasto e di grande valore. Al fine di una sua valorizzazione, l'Agenzia Enea e l’Ente comunale collaborano per intraprendere soluzioni impiantistiche innovative volte a garantire le condizioni conservative delle collezioni e aumentare, da un lato il benessere dei visitatori e dei lavoratori, e dall’altro il risparmio e l’ecoefficienza energetica».

L'Enea è un ente pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia e dello sviluppo economico sostenibile ed è impegnata in numerosi settori quali Efficienza energetica, Fonti rinnovabili, Ambiente e clima, Sicurezza e salute, Nuove tecnologie. In questi ambiti promuove e supporta l’innovazione della pubblica amministrazione del paese.

L'attività di collaborazione riguarda in particolare la consulenza per l’ammodernamento impiantistico e il potenziamento delle infrastrutture digitali, quindi l'efficienza energetica delle infrastrutture, con particolare riferimento agli aspetti di impiantistica di tipo termotecnico ed illuminotecnico. E, ancora, lo sviluppo ed utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, l’incremento di soluzioni innovative per smart communities, l'adozione di processi e pratiche di gestione delle risorse improntate ai principi dell’economia circolare.