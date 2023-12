Oltre 2mila famiglie aiutate con 5mila quintali di prodotti negli Empori della Solidarietà

Sono state 2.460 le famiglie sostenute quest'anno dai 676 volontari della Caritas veronese, con oltre 4.972 quintali di prodotti distribuiti. È tempo di bilanci anche per la rete degli Empori della Solidarietà della diocesi di Verona.

Bilanci che sono stati tracciati nei giorni scorsi dalla Caritas Diocesana Veronese insieme al vescovo Domenico Pompili, in un incontro che ha permesso di fotografare la situazione del servizio effettuato e di tracciare nuove prospettive per il futuro.

Risultano essere 7.497 le persone che hanno fatto almeno una spesa dall'1 gennaio 2023 al 30 novembre 2023, corrispondenti a 2.460 famiglie aiutate. Il totale dei prodotti distribuiti, grazie ai 676 volontari attivi, ammonta a 4.972 quintali. Ad accedere agli empori sono nel 77% dei casi nuclei familiari con più di un componente. I titolari della tessera necessaria all’accesso sono nel 66% dei casi donne e in maggioranza stranieri (69%).

La tessera per accedere dura 1 anno per il 23% dell’utenza, 1-2 anni per il 27%, 2-3 anni per il 13%, 3 o più anni per il 37%. I valori dell’Isee delle famiglie fruitrici del servizio è per il 31% di esse da 0 a 3mila euro, per il 33% va da 3mila a 6mila euro, nel 9% dei casi supera i 6mila euro, mentre il 27% delle famiglie non ha compilato il dato sull’Isee.

Parallelamente agli empori si è sviluppata l’attività delle 16 Officine culturali che hanno proposto, sino a fine novembre, 71 differenti laboratori per 341 partecipanti totali, distribuendo inoltre 1.136 kit scolastici.

Per il 2024 l’obiettivo è spingere l’Emporio della Solidarietà a guardare sempre di più verso il versante culturale, diventare cioè luogo per l’attivazione di processi culturali attraverso il sistema delle Officine dedicate a minori e famiglie. L’Officina Culturale, infatti, è prima di tutto uno spazio in cui accogliere le persone e coinvolgerle in nuove esperienze. È un progetto che spinge ad attivarsi attraverso laboratori e corsi di formazione e che crea spazi di incontro e relazione tra gli abitanti dei quartieri attraverso piccoli eventi e momenti informali.