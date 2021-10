L'Ema approva l'uso del vaccino Moderna per la terza dose dai 18 anni di età

Il comitato per i medicinali umani ( CHMP ) dell'Ema, ovvero l'Agenzia europea per i medicinali, ha concluso che «una dose di richiamo del vaccino contro il Covid-19 Spikevax (di Moderna) può essere presa in considerazione nelle persone di età pari o superiore a 18 anni». Secondo quanto si apprende da una nota ufficiale dell'Ema, i dati «mostrano che una terza dose di Spikevax somministrata da 6 a 8 mesi dopo la seconda dose ha portato a un aumento dei livelli di anticorpi negli adulti i cui livelli di anticorpi stavano diminuendo». Entrando più nel dettaglio, la nota dell'Ema spiega che «la dose di richiamo consiste in metà della dose utilizzata per il programma di vaccinazione primaria».

I dati attuali, precisa ancora l'Ema, indicano che l'«andamento degli effetti collaterali dopo il richiamo è simile a quello che si verifica dopo la seconda dose». Il rischio di condizioni cardiache infiammatorie o altri effetti collaterali che sono definiti da Ema «molto rari» dopo un richiamo, viene «attentamente monitorato». Come per tutti i medicinali, l'Ema fa poi sapere che «continuerà a esaminare tutti i dati sulla sicurezza e l'efficacia di Spikevax».