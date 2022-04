Un mese di formazione sopra il cielo di Verona per l'elisoccorso del Suem 118

Al via il mese di formazione per il personale dell'elisoccorso. Per tutto aprile infatti, gli operatori della centrale operativa Suem 118 Verona Ulss 9 Scaligera, saranno impegnati nella sessione primaverile dei corsi necessari per le competenze richieste dall’attività di salvataggio con elisoccorso. Nessun allarmismo quindi, se nelle prossime settimane vedremo più volte l'elicottero giallo del Suem sorvolare la città. I passaggi del mezzo di soccorso non saranno la risposta ad emergenze e incidenti bensì il risultato della formazione in corso.

L’esercitazione, che ha cadenza semestrale, si svolgerà sul territorio della seconda, sesta ed ottava circoscrizione. La scelta di un territorio così ampio risponde alla volontà di variare il più possibile le attività, in modo da arrecare il minor disturbo alla cittadinanza. Saranno scelte aree il più isolate possibile.

Le manovre avranno una durata di circa quindici minuti per ogni sessione di addestramento, con un calendario che prevede anche alcuni giorni di riposo. Quanto alle ore di "allenamento", saranno stabilite sulla base delle emergenze sanitarie in corso e sicuramente rispettando le ore di riposo.