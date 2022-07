Rimandato l'ingresso del nuovo vescovo nella diocesi di Verona causa elezioni

Cade il Governo Draghi e slitta l'ingresso del nuovo vescovo Domenico Pompili nella diocesi di Verona.

Piccolo imprevisto per la comunità cattolica scaligera. Il nuovo vescovo di Verona Domenico Pompili comincerà il suo servizio pastorale il prossimo 1 ottobre e non sabato 24 settembre come precedentemente annunciato.

Il 59enne, già vescovo di Rieti, era stato scelto come sostituto di Giuseppe Zenti e la sua nuova avventura nella Chiesa di Verona sarebbe dovuta iniziare nell'ultimo week-end di settembre. Ma i recenti sviluppi della politica nazionale hanno spinto ad un rinvio di una settimana. Le nuove elezioni fissate per il 25 settembre, dopo lo scioglimento anticipato del Parlamento, andavano a creare una sovrapposizione con i primi giorni ufficiali da vescovo di Verona per Domenico Pompili.

«Il vescovo darà quindi inizio al suo ministero episcopale nella diocesi di Verona sabato 1 ottobre, consentendo così di vivere con maggiore distensione ed ampia libertà questo evento di grazia per la comunità veronese», hanno spiegato dalla diocesi scaligera, specificando che saranno comunicati in seguito gli orari precisi e il calendario degli incontri che scandiranno quella giornata.