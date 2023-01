In attesa di Papà del Gnoco, elette alcune maschere del carnevale veronese

Dopo l'apertura del Bacanal del Gnoco si stanno svolgendo le elezioni per chi indosserà le maschere del carnevale veronese. E sabato prossimo, 14 gennaio, sarà inaugurato il Museo del Carnevale di Verona intitolato a Luigi "Ginetto" D'Agostino.

Nella giornata di ieri, 8 gennaio, sono stati eletti alcuni candidati ad indossare delle maschere tradizionali scaligere. Come 46esimo Re de la Stanga è stato scelto Samuele "Sami" Maiano. Nel seggio della Croce Bianca hanno votato in 499 (493 schede valide e 6 nulle). Samuele Maiano ha ricevuto 232 voti, appena 8 in più di Karim Grigoli. Al terzo candidato Riccardo "Biondo" Pasquetti sono andate 37 preferenze.

E dopo anni il Cangrande della Scala è tornato ad essere eletto nel suo rione di appartenenza, San Zenetto. Il 48esimo Cangrande sarà ancora una volta Paolo Balduini, preferito a Matteo Sala.

A Madonna di Campagna, si è potuto scegliere tra due candidati per il 44esimo Mastro Sogar di San Michele Extra. Si sono presentati Giorgio Riolfi, detto "Giona", Luigi "Chicco" Danzi. E con 100 voti in più è stato eletto Riolfi come Mastro Sogar.

Infine, ieri a Montorio è stato incoronato il 42esimo Re Magnaron. Andrea Brandoli, detto "El Brandoletti", ha avuto la meglio su Emanuel "El Becar" Toma.

Domenica prossima, 15 gennaio, si voterà per la maschera più importante, quella di Papà del Gnoco. Due i candidati: Ermes Marchiotto e Fabio Prando. Ma il giorno prima, alle 11, sarà inaugurato il Museo del Carnevale di Verona - Luigi D'Agostino "Ginetto" che avrà sede nell'Ex Oratorio di Santa Maria della Giustizia Vecchia in Piazza San Zeno. «L'idea del museo nasce dalla volontà di trasmettere la storia, la tradizione, i valori e i rituali caratteristici del Carnevale di Verona, ad un pubblico sempre più vasto», ha fatto sapere il Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco.