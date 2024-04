Elezioni europee, come fare domanda per essere tra i componenti degli uffici elettorali a Verona

Al fine di garantire la puntuale costituzione e l’operatività dei seggi in occasione delle prossime elezioni europee dell’8 e 9 giugno, gli elettori del Comune di Verona che intendano assumere l’incarico di presidente, segretario o scrutatore, sono invitati a comunicare la propria disponibilità, compilando l’apposito modulo on line presente sul sito del Comune entro il 30 aprile.

I presidenti degli uffici elettorali di sezione sono nominati dal Presidente della Corte d’Appello di Venezia fra gli iscritti all’albo, mentre gli elettori non iscritti all’albo possono essere nominati con decreto del sindaco per l’eventuale sostituzione dei presidenti, in caso di impedimenti e rinunce.

Il presidente di seggio, a sua volta, può scegliere il segretario, pertanto le disponibilità vengono proposte ai presidenti che ne facciano richiesta.

Gli scrutatori, invece, sono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale, che ne sceglie dal relativo albo un numero pari a quello occorrente per la copertura di tutti i seggi elettorali; la Commissione forma, poi, una graduatoria di altri nominativi compresi nell’albo chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati; nomina, infine, ulteriori scrutatori fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero di persone comprese nel predetto albo non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Viene ricordato che l’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.