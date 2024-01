Papà del Gnoco numero 494 eletto come un papa ma con conclave in piazza

Si terrà domani, 21 gennaio, l'elezione di Papà del Gnoco, il re del Carnevale di Verona. Ma sarà un'elezione diversa dal solito. L'uomo che indosserà la principale maschera carnevalesca scaligera sarà scelto in conclave.

L'elezione per conclave sostituisce la tradizionale elezione popolare di piazza, quella in cui ogni cittadino veronese può esprimere il proprio personale favore per uno dei candidati. L'elezione per conclave si applica solitamente per ragioni ben motivate e l'ultima volta in cui si è celebrata è stata nel 2014.

Quest’anno, cadendo la Pasqua il 31 marzo, i giorni principali del carnevale sono calendarizzati tra l’8 e il 13 febbraio. Queste scadenze ravvicinate, abbinate all’evento dell’Eurocarnevale il 26 gennaio, hanno fatto emergere durante le assemblee la decisione di evitare un Papà del Gnoco del tutto neofita. Per queste ragioni, dopo una serie di incontri, il senato del carnevale ha votato all’unanimità la decisione di effettuare l'elezione 2024 per conclave in luogo pubblico.

Saranno i 21 Papà del Gnoco ancora in vita e che hanno diritto di voto, in una riunione chiusa al pubblico, ad adempiere alla nomina di uno fra loro come Papà del Gnoco numero 494. E per rendere comunque il momento condiviso anche con i cittadini, il conclave avverrà all’interno di un veicolo istituzionale presente in Piazza San Zeno nella giornata di domani. Ad ogni votazione dei passati Papà del Gnoco, dal veicolo sarà emessa una "fumata" visibile dal pubblico. Dalle fumate nere si attenderà di arrivare, votazione dopo votazione, alla fumata bianca, che sancirà la decisione presa.

La proclamazione del rieletto darà il via ai festeggiamenti con la gnocolada offerta a tutti i cittadini, raccolti in Piazza San Zeno. E durante l’attesa, ci saranno tante iniziative rivolte alle famiglie ed ai bambini, come l'animazione della mascotte di Gardaland Prezzemolo e lo Spettacolo dei Burattini di Stefano Pagliusco.

L'incoronazione del Sire del Carnevale si svolgerà martedì 23 gennaio in Gran Guardia alle 19, con uno spettacolo ricco di musica, divertimento, allegria e spensieratezza. L'evento è gratuito ed aperto al pubblico, ma su invito, ritirabile domani in Piazza San Zeno.