Damiano Tommasi è stato eletto a Coverciano con voto unanime presidente della Nazionale Italiana Sindaci

Si è svolta sabato 25 febbraio presso il Centro Tecnico Figc a Coverciano l’assemblea annuale della Nazionale Italiana Sindaci che quest’anno prevedeva anche l’elezione del presidente e del nuovo direttivo. Damiano Tommasi, attuale sindaco di Verona, è stato eletto all'unanimità dagli oltre 60 sindaci presenti.

«Il pallone aiuta a ragionare come squadra. - ha dichiarato il neoeletto Tommasi, parlando del gioco di squadra come fondamentale non solo in campo ma anche tra le istituzioni, siano esse sportive o politiche - La Nazionale è la sintesi di due organizzazioni: la federazione ed Anci che devono essere per noi il punto di riferimento e per le quali noi dobbiamo esserlo a nostra volta». Il prmo cittadino scaligero ha poi aggiunto: «Ho accettato l’invito fatto dalla Nazionale perché penso che possa fare bene a me come sindaco di una importante città come Verona, ma soprattutto perché è per me la prima esperienza per confrontarmi con altri amministratori al di fuori di schemi precostituiti ed istituzionali, meglio ancora con il pallone tra i piedi. Credo che si possa fare tanto con questo gruppo, - ha proseguito Tommasi - perché una delle caratteristiche di questa Nazionale è che è formata da persone abituate a mettersi in gioco e non è facile trovare persone che sanno mettersi in gioco, credo che a prescindere dalla nostra cultura calcistica o preparazione atletica o pensiero politico questa sia una peculiarità comune a qualsiasi sindaco che è stato eletto».

In merito alle prossime iniziative da intraprendere, il sindaco Damiano Tommasi ha annunciato: «Una prima progettualità che vorrei lanciare è rivalorizzare il nostro ruolo politico che purtroppo ha perso appeal e l'ultima affluenza alle urne è un campanello d'allarme da non sottovalutare. Auspico - ha quindi concluso il sindaco di Verona - che la Nazionale, con la leggerezza del pallone, possa essere anche veicolo per far capire alle giovani generazioni il valore degli amministratori e quanto possa essere esaltante anche fare il sindaco».

Damiano Tommasi succede a Mirko Patron, ex-sindaco di Campodarsego (Pd) arrivato alla fine dei mandati previsti dallo statuto. In base a quanto si apprende da una nota, durante l’assemblea oltre all’approvazione del bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, è stato presentato anche il fitto calendario per la stagione 2023 che oltre al torneo internazionale Alpencup previsto in Austria a settembre vedrà la squadra dalla fascia tricolore impegnata a Frosinone il 25 marzo per la Comunità Nuovi Orizzonti, l’associazione fondata da Chiara Amirante che ha l'obiettivo di intervenire in tutti gli ambiti del disagio sociale e a ottobre a Treviso nell’ambiziosa sfida contro una rappresentativa dei campioni del mondo del 2006. Presenti alla giornata che, dopo il classico pranzo sportivo ha visto la squadra impegnata in un test partita in campo, anche Natale Di Giovanna per Municipia (sponsor NIS), il Professor Fabrizio Fornari (Istituto Fermi di Perugia) e Maurizio Francini, direttore del Centro Tecnico.