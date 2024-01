Verona ha il suo nuovo Sire: eletto all'unanimità il 494esimo Papà del Gnoco

L’elezione per conclave dell’edizione 2024 del Carnevale di Verona, che si sostituisce all’elezione popolare, durante la mattina di domenica 21 gennaio in Piazza San Zeno, ha conclamato il 494esimo Papà del Gnoco. Sarà dunque Paolo Fabrello a rivestire i panni del "Sire di Verona", per la seconda volta dopo il 2016.

Il Senato dei Papà del Gnoco, presente con i 14 Papà del Gnoco aventi diritto di voto, riunito nel truck presente in piazza, dopo una lunga attesa, tre fumate nere ed una rossa, ha visto finalmente la fumata bianca che ha determinato la votazione accordata. Numerose le istituzioni presenti, per manifestare l’importanza della tradizione storica e popolare del Carnevale di Verona, tra le quali l'assessora alla cultura di Verona Marta Ugolini.

Alle ore 11.45 è stato quindi l’annuncio ufficiale, per poi procedere alla "Gran gnocolada" offerta a tutti i visitatori raccolti per l’elezione. C'è quindi stato spazio per la musica e momenti dedicati ai bambini, grazie alla presenza di Prezzemolo, la mascotte del Parco divertimenti Gardaland e allo "Spettacolo dei Burattini" di Stefano Pagliusco.

Martedì 23 gennaio, alle ore 19, è in programma il grande appuntamento con l'Incoronazione del nuovo Papà del Gnoco presso il Palazzo della Gran Guardia. Saranno presenti tutte le maschere del Carnevale Storico di Verona e i comitati cittadini che lo compongono. Lo spettacolo aperto al pubblico, fino a 700 posti a sedere, sarà arricchito da interventi musicali e performance di bande e majorettes, nonché dalla straordinaria partecipazione di Jerry Calà.