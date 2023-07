Elephant Parade: 20 elefanti a Legnago per l'International Salieri Circus Award

Elephant Parade è un'installazione all’aperto che unisce arte e salvaguardia delle specie. Ogni 10.000 euro di donazioni Art Bonus raccolte (https://artbonus.gov.it/2688-international-salieri-circus-award.html), il Salieri Circus Award fa sapere che festeggerà portando a Legnago, durante i giorni del festival, una delle coloratissime statue di elefante appartenenti alla Elephant Parade.

Secondo quanto spiegato in una nota, ogni elefante, che riporterà una targhetta con i nomi dei propri sostenitori, equivale ad un sostegno alla social enterprise Elephant Parade che offre una fonte strutturale e costante di proventi da destinare alla protezione e alla conservazione degli elefanti nel proprio habitat, garantendo a questi animali la possibilità di lottare per il proprio spazio, la propria dignità e la propria sopravvivenza. L’obiettivo dichiarato è quello di «portare 20 elefanti in esposizione davanti al Teatro Salieri di Legnago».

Un'installazione d'arte unica al mondo

Ogni statua di elefante della Elephant Parade viene dipinta da un artista o da una celebrità e rappresenta un’opera d’arte unica. Le statue vengono esposte per sensibilizzare la popolazione sulla necessità di salvaguardare gli elefanti asiatici come specie a rischio.

Il progetto è stato ospitato nelle più importanti capitali internazionali come Londra, Singapore, Rio De Janeiro, Copenhagen, Tokyo, Las Vegas, Amsterdam e Hong Kong. Negli anni ha avuto il sostegno di numerosi artisti e brand tra i quali: Ricky Gervais, Katy Perry, Bryan Adams, Phil Collins, Ferrari, Tommy Hilfiger, Virgin Active e Hasbro.

La nascita del progetto

L’associazione Elephant Parade è stata fondata nel 2006 da Mark e Mike Spits per salvare la vita dell’elefante Mosha, che aveva tragicamente perso una zampa a causa di una mina. Mosha è così diventata il primo elefante nel mondo ad utilizzare una protesi per camminare.

L’ospedale “Friends of the Asian Elephant”, dove Mosha è tuttora ospitata, è stata la prima realtà a ricevere aiuti grazie a questa iniziativa, che ora sostiene oltre 10 progetti di protezione degli elefanti e del loro habitat in tutta l’Asia (India, Birmania, Tailandia, Cambogia, Indonesia, Malesia). Per ulteriori informazioni è possibile consultare il seguente sito web: www.elephantparade.com.