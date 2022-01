Chi può farli e quali test Covid si possono eseguire gratis in farmacia dal 24 gennaio in Veneto: l'elenco ufficiale

«Dopo che il ministero della Salute ha recentemente confermato la possibilità di utilizzare anche i test antigenici di prima generazione (attualmente in uso alla Farmacie e ai Pediatri di Libera Scelta a ai Medici di Medicina Generale) anche per determinare la guarigione e la fine del periodo di isolamento, la Regione del Veneto ha provveduto subito a garantire a tutti i cittadini questa opportunità prevedendo la possibilità di effettuare il test di fine isolamento a soggetti positivi, oltre che prenotando presso i punti tampone delle Aziende Ulss, anche dal proprio medico curante e presso le farmacie». Così si legge in una nota ufficiale di Regione Veneto divulgata quest'oggi, lunedì 24 gennaio, giorno in cui per l'appunto ha preso avvio il nuovo servizio per i cittadini.

A tutti gliinteressati a fruire di questa opportunità, specifica sempre la comunicazione ufficiale della Regione, va ricordato di «rispettare sempre gli intervalli minimi per programmare il test di fine isolamento (7 giorni per chi è completamente vaccinato o guarito da meno di 120 giorni e 10 giorni per gli altri)». In ogni caso, il test «deve essere effettuato dopo tre giorni senza sintomi».

La Regione del Veneto spiega quindi di aver previsto la possibilità di effettuare gratuitamente da oggi, 24 gennaio, tutti i seguenti test anche presso le farmacie presentando specifica documentazione:

Test Covid gratuiti in farmacia - Regione Veneto

A tal riguardo, la stessa Regione Veneto sempre quest'oggi ha inviato alle farmacie una comunicazione formale con tutte le indicazioni sin qui viste, fornendo così il prospetto richiesto riassuntivo di tutti i casi previsti per l'effettuazione dei tamponi Covid gratuiti. Il documento è scaricabile al seguenti link: Test Covid gratuiti in farmacia - Comunicazione alle farmacie dalla Regione Veneto - 24 gennaio 2022.