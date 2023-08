Nuovi impianti negli edifici pubblici di Verona: approvato il piano per l'efficientamento energetico, lavori finanziati dall'Ue

«Migliorare l'efficienza energetica di scuole ed edifici comunali per garantire, oltre ad una urbanizzazione sempre più sostenibile, maggiore comfort e benessere a chi le vive e le frequenta». È in questa direzione che, secondo quanto annunciato dal Comune di Verona, va l’intervento di riqualificazione che sarà effettuato nelle scuole secondaria Meneghetti, primaria Massolongo e nelle sedi direzionali in piazza Mura Gallieno 3 e largo Divisione Pasubio 6, attraverso la sostituzione di tutta l’illuminazione interna con le lampade a basso consumo - led.

I lavori, in base a quanto si apprende, prevederebbero un investimento complessivo «pari a 250 mila euro, finanziato dall’Unione europea Next Generation nell’ambito del Pnnr – Missione M2 destinato a opere pubbliche». Il progetto esecutivo, fanno sapere da Palazzo Barbieri, è appena stato approvato dalla Giunta nella giornata di venerdì 4 agosto, su proposta dell’assessore all’ambiente Tommaso Ferrari, sostituito per l’illustrazione (in quanto impossibilitato a partecipare) dall’assessore al patrimonio Michele Bertucco.

«Siamo nell’ambito dei finanziamenti europei legati al Pnrr - ha spiegato l’assessore Michele Bertucco - per alcuni interventi di risparmio energetico che sono previsti nell’ambito di due scuole e di alcuni edifici comunali. Si tratta di uno degli interventi in programma a cui ne seguiranno altri in fase di predisposizione da parte degli uffici impiantistica, proprio per andare nella direzione prospettata dall’amministrazione, per favorire più possibile il risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici comunali».