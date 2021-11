Edilizia privata, nuova apertura in presenza dello sportello unico a Verona, Ass. Bassi: «Aggiunto il mercoledì»

Saranno due i giorni alla settimana nei quali si potranno usufruire in presenza di tutti i servizi offerti dal settore Edilizia privata del Comune di Verona. Al consueto giorno di venerdì, infatti, da oggi si è aggiunto anche il mercoledì. Allo Sportello Unico Edilizia, in Lungadige Capuleti 7, tutti i nuovi appuntamenti per i servizi e sportelli informazioni o consulenza della Direzione Attività Edilizia SUAP – SUEP si svolgeranno, in base alla scelta dell’utente in presenza, telefonicamente o in videochiamata.

Vista comunque la positiva esperienza degli appuntamenti a distanza riscontrata finora, per garantire il servizio pubblico a chi preferisce gli appuntamenti online o per chi ha difficoltà o è impossibilitato a recarsi fisicamente agli sportelli, sarà possibile prenotare telefonicamente o con videochiamata. Questa situazione verrà mantenuta fino a quando la situazione epidemiologica della nostra Regione rimarrà a basso rischio. Per gli appuntamenti in presenza sarà obbligatorio essere forniti di green pass nonché rispettare tutte le regole anti Covid.

Per ogni informazione su servizi ed orari è possibile consultare il sito https://www.comune.verona.it/ nqcontent.cfm?a_id=28569&tt= verona_agid. «Visto l’attenuarsi della situazione epidemiologica, abbiamo deciso di andare incontro agli utenti aggiungendo un giorno agli appuntamenti in presenza – afferma l’assessore all’Edilizia privata Andrea Bassi -. Ampliare il servizio in presenza a due giorni alla settimana, e non solo ad uno, era molto atteso dai tecnici del settore i quali, potendo prenotare anche il mercoledì, potranno trovare allo sportello una maggior disponibilità di posti durante la settimana, senza dover allungare i tempi di attesa».